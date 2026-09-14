Mitreden bei Design neuer Euro-Banknoten

dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
onvista bei Google bevorzugen

Online-Umfrage der EZB

Frankfurt/Main (dpa) - Leonardo da Vinci oder Weißstorch, Beethoven oder Basstölpel? Die Abstimmung über das Design der neuen Euro-Banknoten geht auf die Zielgerade. Noch bis einschließlich nächste Woche Montag (21.9.) können sich Europäerinnen und Europäer an einer Online-Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) beteiligen.

Mehr als neun Millionen Menschen haben dies bereits getan, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Das Votum findet bei der endgültigen Entscheidung des EZB-Rates Berücksichtigung, die Ende 2026 fallen soll. Bis die neugestalteten Banknoten in Umlauf gebracht werden, wird es noch eine Weile dauern.

Berühmte Persönlichkeiten oder Flüsse und Vögel

In einer Vorauswahl für die Motive hatte die EZB zwei Themen festgelegt. Für jedes liegen jeweils fünf Vorschläge zur Umsetzung vor:

  • «Europäische Kultur»: Auf der Vorderseite der Scheine sind berühmte Europäer wie Ludwig van Beethoven, Marie Curie und Leonardo da Vinci verewigt. Die Rückseiten zeigen etwa Darstellungen von Straßenkünstlern oder einem Sängerfest.
  • «Flüsse und Vögel»: Fokus ist in diesem Fall die «Widerstandskraft und Vielfalt der natürlichen Ökosysteme Europas». Unter anderem Eisvogel und Weißstorch kommen zu Ehren. Auf der Rückseite der Scheine werden europäische Institutionen abgebildet, zum Beispiel das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und die EZB.

Fälschung der Scheine soll noch schwerer werden

Die neuen Euro-Scheine sollen zudem zusätzliche Sicherheitsmerkmale enthalten, um Kriminellen das Herstellen von Falschgeld weiter zu erschweren. Zudem wollen die Euro-Währungshüter die Umweltfolgen der Produktion verringern: Die Scheine sollen länger halten. Ein weiterer Aspekt: Für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen sollen die Banknoten besser erkennbar sein.

Die ersten Euro-Banknoten wurden am 1. Januar 2002 ausgegeben. Seit Mai 2019 ist die zweite Generation der Scheine mit neuen Sicherheitsmerkmalen komplett. Der Euro ist gemeinsame Währung von rund 358 Millionen Menschen in 21 Ländern der Europäischen Union.

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Treffen im Oman
Abkommen zur Straße von Hormus geplantgestern, 13:05 Uhr · dpa-AFX
Ein Tanker auf See.
Kolumne von Stefan Riße
Die KI könnte sich selbst ausbremsengestern, 06:37 Uhr · Acatis
Die KI könnte sich selbst ausbremsen
Vorbörse 14.09.2026
Dax vorbörslich im Minus - Öl-Sorgen aus Saudi-Arabienheute, 05:59 Uhr · onvista
Dax vorbörslich im Minus - Öl-Sorgen aus Saudi-Arabien
Börse am Morgen 14.09.2026
Dax im Minus - Debatte um KI-Risiken belastet Tech-Werteheute, 07:59 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Märkte heute
Öl über 100 Dollar, Bayer vor Gericht, KI treibt Oracleheute, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Die KI könnte sich selbst ausbremsengestern, 06:37 Uhr · Acatis
Profi-Trader Martin gibt Einblick
Börsenspiel Trader 2026: Warum ich nur auf diesen Trend setze11. Sept. · onvista
Abbau von bis zu 100.000 Stellen
Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zu09. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen