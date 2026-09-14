Stockholm, 13. Sep (Reuters) - ⁠Bei der Parlamentswahl in Schweden liegen Hochrechnungen zufolge der rechte Block von Ministerpräsident Ulf Kristersson und die Mitte-Links-Opposition nach Auszählung von rund der Hälfte der Stimmen praktisch gleichauf. Die Opposition der Sozialdemokraten um Magdalena Andersson kommt demnach dem Sender SVT vom Sonntagabend zufolge auf 175 Sitze im Parlament ‌und Kristerssons Lager auf 174. Ergebnisse der Wahlbehörde werden am späten Sonntagabend oder am frühen Montagmorgen erwartet. Angesichts des knappen Zwischenstands könnte der Ausgang aber auch erst in einigen Tagen ⁠feststehen, nachdem ⁠alle im Ausland abgegebenen Stimmen ausgezählt sind.

Das Wahlergebnis wird zwar wohl nichts an Schwedens pro-westlicher und pro-ukrainischer Haltung ändern. Aber er wird entscheiden, ob das nordische Land mit seinen 10,6 Millionen Einwohnern seine Abkehr von seinen liberalen Traditionen und seinen Kurs in Richtung rechter Einwanderungspolitik beendet. Im Wahlkampf hatte Kristersson ein Tabu gebrochen und erklärt, er werde die Schwedendemokraten, eine rechtsextreme ‌Partei mit Wurzeln in der nationalsozialistischen Randgruppe, in die Regierung ‌holen, um eine Mehrheitskoalition zu bilden.

Schweden war lange eines der einwanderungsfreundlichsten Länder Europas, bis Kristersson vor vier Jahren an die Macht kam. Er Regierung schaffte dauerhafte Aufenthaltsgenehmigungen für Flüchtlinge ab, verschärfte die Sozialhilferegeln ⁠und trieb die Abschiebung von Personen ohne Aufenthaltsrecht voran. Viele Wähler im rechten Lager sagen, dies ‌habe dazu beigetragen, die Bandenkriminalität in Schweden einzudämmen ⁠und die Einwanderung drastisch zu reduzieren. Manchen Schweden ging Kristerssons Einladung an die extreme Rechte aber einen Schritt zu weit. Kritiker sagen zudem, Kristersson untergrabe bürgerliche Freiheiten und zwinge Einwanderer dazu, sich stärker an schwedische kulturelle Normen anzupassen oder das Land zu ‌verlassen – dazu würden Anreize und auch Strafen ⁠eingesetzt.

Kristersson hatte während seiner vierjährigen Amtszeit in Meinungsumfragen ⁠stets zurückgelegen. In den letzten Wochen des Wahlkampfs holte er aber auf, während Andersson und ihre Sozialdemokraten an Boden verloren.

Die extreme Rechte hofft auf Zugewinne bei bevorstehenden Wahlen in ganz Europa, wobei es bei der französischen Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr den größten Erfolg geben könnte. In der vergangenen Woche war die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit Abstand stärkste Partei geworden.

Die Schwedendemokraten räumen zwar ein, dass ihre Partei in den 1980er Jahren zum Teil von Neonazis gegründet wurde. Allerdings habe man solche Extremisten aus den eigenen Reihen ⁠entfernt und sich für die Vergangenheit entschuldigt.

(Bericht von Niklas Pollard, Simon Johnson, Johan Ahlander und Tom Little. Geschrieben von Ralf Bode und Holger Hansen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)