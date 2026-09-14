Mutmaßliche Spionin Russlands in Berlin angeklagt

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KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin Anklage gegen eine mutmaßliche Spionin Russlands erhoben. Die oberste deutsche Anklagebehörde wirft der Frau einer Mitteilung zufolge vor, einen Geheimdienstmitarbeiter in der russischen Botschaft mit Informationen versorgt zu haben./jml/DP/men

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