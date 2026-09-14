Nigerianischer Milliardär Dangote startet größten Börsengang Afrikas

Lagos, 14. ⁠Sep (Reuters) - In Nigeria hat der Milliardär Aliko Dangote den größten Börsengang in der Geschichte Afrikas auf den Weg gebracht. Seine Ölraffinerie am Rand der Metropole Lagos profitiert von den globalen Lieferengpässen durch ‌den Iran-Krieg, die die Nachfrage nach in Nigeria produziertem Kerosin in die Höhe treiben. Bei dem Börsengang könnte die Raffinerie Reuters-Berechnungen ⁠zufolge ⁠mit bis zu 47 Milliarden Dollar bewertet werden. Die rund 20 Milliarden Dollar teure Anlage wurde 2024 in Betrieb genommen und liefert den Großteil des im Inland produzierten Benzins. Derzeit verarbeitet die Anlage 700.000 Barrel Rohöl pro Tag. Bis 2029 soll ‌sich die Menge auf 1,4 Millionen Barrel ‌verdoppeln.

Angeboten werden 4,1 Milliarden Stammaktien zu je 525 Naira, umgerechnet etwa 0,40 Dollar. Bei vollständiger Zeichnung würde das Unternehmen 2,15 Billionen Naira (1,6 ⁠Milliarden Dollar) einnehmen. Bei einer Überzeichnung könnte das Volumen durch eine ‌Mehrzuteilungsoption auf rund 2,1 Milliarden ⁠Dollar steigen. Der reichste Mann Afrikas richtet sich mit dem Angebot gezielt auch an Kleinanleger, die über digitale Plattformen ab zehn Anteilsscheinen einsteigen können. Es gebe keine Einschränkungen, ‌wer diese Papiere erwerben dürfe, ⁠sagte Dangote. "Wir wollen, dass jeder (...) ⁠eine Aktie besitzen kann."

Unternehmer Chris Chijioke will nach eigenen Angaben 2000 Aktien kaufen. Die Größe der Raffinerie und Dangotes Erfolgsbilanz als Geschäftsmann sprächen dafür. Er äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich des Ausgabepreises. Sollten sich die Pläne zur Verdoppelung der Raffineriekapazität verzögern, sei der Preis nicht gerechtfertigt. "Ich persönlich halte sie für überbewertet", sagte Chijioke zu Reuters.

(Bericht von Nilutpal Timsina, bearbeitet von Sabine ⁠Wollrab, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)