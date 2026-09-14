Märkte heute

Öl über 100 Dollar, Bayer vor Gericht, KI treibt Oracle

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Öl, Lufthansa, Bayer, Equinor ASA, Nike, First Solar, Micron, Adobe und Oracle.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Öl über 100 Dollar – wie angespannt ist die Versorgung wirklich?

Der Ausfall einer wichtigen saudischen Pipeline trifft auf bereits eingeschränkte Transportwege im Nahen Osten. Wir schauen darauf, welche Mengen tatsächlich gefährdet sind, warum die Lagerbestände in Yanbu jetzt eine wichtige Rolle spielen und was der Ölpreis-Anstieg für Inflation, Unternehmen und die Märkte bedeutet.

Bayer – wichtiger Tag im Glyphosat-Komplex

In den USA steht eine entscheidende Anhörung zum milliardenschweren Roundup-Vergleich an. Kann Bayer einen großen Teil der jahrelangen Rechtsrisiken endlich besser kalkulierbar machen – oder bleibt der Glyphosat-Komplex ein Belastungsfaktor für die Aktie?

Oracle – KI und Cloud treiben das Wachstum

Oracle liefert starke Quartalszahlen und wächst besonders im Cloud-Infrastrukturgeschäft deutlich. Gleichzeitig erreicht der Auftragsbestand neue Dimensionen. Wir schauen darauf, was hinter dem Wachstum steckt, wie nachhaltig die KI-Dynamik ist und welche Rolle die überraschende Entscheidung von Larry Ellison spielt.

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