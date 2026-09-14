Original-Research: 3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH

14.09.2026 / 12:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG

     Unternehmen:               3U HOLDING AG
     ISIN:                      DE0005167902

     Anlass der Studie:         H1-Zahlen 2026 / Stilllegung 3 Gesellsch
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.09.2026
     Kursziel:                  1,44 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     30.08.2023, vormals Halten
     Analyst:                   Jens Nielsen

Operative Trendwende setzt sich im zweiten Quartal 2026 fort

Die Halbjahreszahlen der 3U HOLDING AG zeigen Licht und Schatten: Einerseits
musste die Marburger Beteiligungsgesellschaft einen deutlichen
Umsatzrückgang von fast 14 Prozent ausweisen. Andererseits drehte das EBITDA
trotzdem mit 2,1 Mio. Euro wieder klar in den positiven Bereich. Bedingt
durch stichtagsbedingte Wertberichtigungen von 9,9 Mio. Euro auf den
Bitcoin-Bestand fielen die Ergebniskennzahlen unterhalb des EBITDA
allerdings tiefrot aus. Und auch ohne diesen Effekt hätten sie sich aufgrund
deutlich gestiegener Abschreibungen und Zinsaufwendungen infolge des
Repowering-Projekts beim Windpark Langendorf weiterhin im negativen Bereich
bewegt.

Auf Segmentebene verlief die Entwicklung dabei sehr heterogen: ITK konnte
trotz rund 7 Prozent niedrigerer Erlöse sowohl die EBITDA-Marge als auch den
absoluten Ergebnisbeitrag erfreulich steigern. Erneuerbare Energien
profitierte mit Sprüngen von fast 70 Prozent beim Umsatz, über 130 Prozent
beim EBITDA und knapp 23 Prozentpunkten bei der EBITDA-Marge vom Abschluss
des Repowering-Projekts Langendorf. Bei SHK schlugen sich hingegen das durch
den Nahost-Konflikt zusätzlich belastete schwache Branchenumfeld sowie die
Maßnahmen im Zuge der laufenden strategischen Neuausrichtung in einem
Umsatzeinbruch von über 26 Prozent und einem verschlechterten, deutlich
negativen EBITDA nieder.

In der Folge hat der Vorstand seine Guidance für das laufende Geschäftsjahr
Ende Juli angepasst. Wir hatten die ursprüngliche Unternehmensprognose für
das SHK-Segment bereits bei unserem letzten Research vom 21. Mai 2026 als
äußerst ambitioniert erachtet, der angepasste Ausblick erschien uns aber
realistisch.

Dass 3U nun nur gut drei Wochen nach der Prognoseanpassung und acht Tage
nach Veröffentlichung des Halbjahresberichts überraschend die Stilllegung
von drei SHK-Gesellschaften, davon zwei aus der erst vor eineinhalb Jahren
erworbenen EMPUR-Gruppe, vermeldete und die Guidance vor diesem Hintergrund
erneut kappen musste, erachten wir als wenig erbaulich. Letztlich können wir
dies nur als "Ende mit Schrecken" werten, durch das der Umsatzanteil des
defizitären SHK-Segments und die Kostenbelastung im Gesamtkonzern jetzt ab
2027 deutlich reduziert werden.

Dies spiegelt sich auch in unseren Ergebnisschätzungen wider, die wir zwar
entsprechend der Guidance für 2026 gesenkt, aber ab dem kommenden Jahr
deutlich heraufgesetzt haben. Allerdings fällt unsere EPS-Prognose für 2027
aufgrund der von uns angesetzten Belastungen bei Abschreibungen und
Finanzergebnis weiterhin noch leicht negativ aus.

Dabei beinhalten unsere Schätzungen keine potenziellen Wertveränderungen bei
dem von der Holding gehaltenen Bitcoin-Bestand, der sich laut
Unternehmenswebsite unverändert auf 427,1 BTC beläuft, gegenüber dem
Bilanzstichtag 2025. Nach kumulierten Wertberichtigungen von 10,2 Mio. Euro
lag der Wertansatz zum Halbjahresende bei 21,9 Mio. Euro, woraus sich ein
Kursansatz von rund 51,3 TEUR errechnet. Aktuell bewegt sich die
Bitcoin-Notierung mit rund 67,6 TEUR deutlich über diesem Niveau.

Je nach Kursentwicklung der volatilen Kryptowährung sind hier sowohl weitere
stichtagsbedingte Wertberichtigungserfordernisse als auch wieder
Zuschreibungen bis zur Höhe des Einstandspreises möglich. Eventuelle
Wertsteigerungen darüber hinaus würden dann erst zum Zeitpunkt einer
Realisation, also eines Verkaufs, buchhalterisch erfasst, bis dahin wären
sie somit nur als stille Reserven vorhanden.

Zudem beinhalten unsere Schätzungen auch weder potenzielle An- und Verkäufe
von Vermögensgegenständen, die einen festen Bestandteil des
3U-Geschäftsmodells bilden, noch die beantragten und in Eruierung
befindlichen Projekte im Segment Erneuerbare Energien. Hieraus können jedoch
unter Umständen deutlich von unseren Prognosen abweichende Ergebnisse
resultieren.

Aus diesem Grund stellen wir unsere Anlageempfehlung für die 3U-Aktie auf
eine Sum-of-the-Parts (SOTP)-Bewertung ab. Zwar führt vor allem die vor dem
Hintergrund der eklatanten Veränderungen im SHK-Segment erfolgte Anpassung
unserer Bewertung der dortigen Gesellschaften in diesem Rahmen dazu, dass
wir unser Kursziel für die 3U-Aktie nun deutlich auf 1,44 Euro zurücknehmen.

Mit der Umsetzung der beschlossenen einschneidenden Maßnahmen und einer
weiter voranschreitenden strategischen Neuausrichtung im SHK-Segment, der im
ersten Halbjahr erreichten Profitabilitäts- und Ertragssteigerung bei ITK
sowie den infolge des Repowerings Langendorf erheblich erhöhten Umsatz- und
Ergebnisbeiträgen von Erneuerbare Energien sehen wir 3U aber auf einem guten
Weg, um Schritt für Schritt auch unter dem Strich wieder den Break-even
erreichen zu können.

Die Marktkapitalisierung der 3U HOLDING AG liegt auf Basis des aktuellen
Börsenkurses von 0,93 Euro bei 34,2 Mio. Euro. Demgegenüber entspricht das
Konzerneigenkapital ohne Anteile Dritter zum 30. Juni 2026 mit 65,6 Mio.
Euro einem Betrag von 1,96 Euro je Aktie im Umlauf. Dabei hält die
Gesellschaft 3.240.665 eigene Anteilsscheine mit einem aktuellen Kurswert
von 3,0 Mio. Euro sowie die erwähnten 427,1 Bitcoin mit einem derzeitigen
Kurswert von rund 28,9 Mio. Euro. Die Konzerneigenkapitalquote belief sich
zum Halbjahresende auf 39,9 Prozent.

Insgesamt stufen wir die 3U-Aktie daher weiterhin als Kaufposition ein,
wobei wir das Papier derzeit vor allem für mittel- bis längerfristig
orientierte Investoren als interessant erachten.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=2c03e46ba0c5a09f816031ce7aa1ad9c

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

Kontakt für Rückfragen:
GSC Research GmbH
Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf

Postanschrift:
Postfach 48 01 10
D-48078 Münster

Tel.: +49 2501 44091-21
Fax: +49 2501 44091-22

E-Mail: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de

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