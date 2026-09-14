Original-Research: 3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH 14.09.2026 / 12:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: H1-Zahlen 2026 / Stilllegung 3 Gesellsch Empfehlung: Kaufen seit: 14.09.2026 Kursziel: 1,44 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 30.08.2023, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Operative Trendwende setzt sich im zweiten Quartal 2026 fort Die Halbjahreszahlen der 3U HOLDING AG zeigen Licht und Schatten: Einerseits musste die Marburger Beteiligungsgesellschaft einen deutlichen Umsatzrückgang von fast 14 Prozent ausweisen. Andererseits drehte das EBITDA trotzdem mit 2,1 Mio. Euro wieder klar in den positiven Bereich. Bedingt durch stichtagsbedingte Wertberichtigungen von 9,9 Mio. Euro auf den Bitcoin-Bestand fielen die Ergebniskennzahlen unterhalb des EBITDA allerdings tiefrot aus. Und auch ohne diesen Effekt hätten sie sich aufgrund deutlich gestiegener Abschreibungen und Zinsaufwendungen infolge des Repowering-Projekts beim Windpark Langendorf weiterhin im negativen Bereich bewegt. Auf Segmentebene verlief die Entwicklung dabei sehr heterogen: ITK konnte trotz rund 7 Prozent niedrigerer Erlöse sowohl die EBITDA-Marge als auch den absoluten Ergebnisbeitrag erfreulich steigern. Erneuerbare Energien profitierte mit Sprüngen von fast 70 Prozent beim Umsatz, über 130 Prozent beim EBITDA und knapp 23 Prozentpunkten bei der EBITDA-Marge vom Abschluss des Repowering-Projekts Langendorf. Bei SHK schlugen sich hingegen das durch den Nahost-Konflikt zusätzlich belastete schwache Branchenumfeld sowie die Maßnahmen im Zuge der laufenden strategischen Neuausrichtung in einem Umsatzeinbruch von über 26 Prozent und einem verschlechterten, deutlich negativen EBITDA nieder. In der Folge hat der Vorstand seine Guidance für das laufende Geschäftsjahr Ende Juli angepasst. Wir hatten die ursprüngliche Unternehmensprognose für das SHK-Segment bereits bei unserem letzten Research vom 21. Mai 2026 als äußerst ambitioniert erachtet, der angepasste Ausblick erschien uns aber realistisch. Dass 3U nun nur gut drei Wochen nach der Prognoseanpassung und acht Tage nach Veröffentlichung des Halbjahresberichts überraschend die Stilllegung von drei SHK-Gesellschaften, davon zwei aus der erst vor eineinhalb Jahren erworbenen EMPUR-Gruppe, vermeldete und die Guidance vor diesem Hintergrund erneut kappen musste, erachten wir als wenig erbaulich. Letztlich können wir dies nur als "Ende mit Schrecken" werten, durch das der Umsatzanteil des defizitären SHK-Segments und die Kostenbelastung im Gesamtkonzern jetzt ab 2027 deutlich reduziert werden. Dies spiegelt sich auch in unseren Ergebnisschätzungen wider, die wir zwar entsprechend der Guidance für 2026 gesenkt, aber ab dem kommenden Jahr deutlich heraufgesetzt haben. Allerdings fällt unsere EPS-Prognose für 2027 aufgrund der von uns angesetzten Belastungen bei Abschreibungen und Finanzergebnis weiterhin noch leicht negativ aus. Dabei beinhalten unsere Schätzungen keine potenziellen Wertveränderungen bei dem von der Holding gehaltenen Bitcoin-Bestand, der sich laut Unternehmenswebsite unverändert auf 427,1 BTC beläuft, gegenüber dem Bilanzstichtag 2025. Nach kumulierten Wertberichtigungen von 10,2 Mio. Euro lag der Wertansatz zum Halbjahresende bei 21,9 Mio. Euro, woraus sich ein Kursansatz von rund 51,3 TEUR errechnet. Aktuell bewegt sich die Bitcoin-Notierung mit rund 67,6 TEUR deutlich über diesem Niveau. Je nach Kursentwicklung der volatilen Kryptowährung sind hier sowohl weitere stichtagsbedingte Wertberichtigungserfordernisse als auch wieder Zuschreibungen bis zur Höhe des Einstandspreises möglich. Eventuelle Wertsteigerungen darüber hinaus würden dann erst zum Zeitpunkt einer Realisation, also eines Verkaufs, buchhalterisch erfasst, bis dahin wären sie somit nur als stille Reserven vorhanden. Zudem beinhalten unsere Schätzungen auch weder potenzielle An- und Verkäufe von Vermögensgegenständen, die einen festen Bestandteil des 3U-Geschäftsmodells bilden, noch die beantragten und in Eruierung befindlichen Projekte im Segment Erneuerbare Energien. Hieraus können jedoch unter Umständen deutlich von unseren Prognosen abweichende Ergebnisse resultieren. Aus diesem Grund stellen wir unsere Anlageempfehlung für die 3U-Aktie auf eine Sum-of-the-Parts (SOTP)-Bewertung ab. Zwar führt vor allem die vor dem Hintergrund der eklatanten Veränderungen im SHK-Segment erfolgte Anpassung unserer Bewertung der dortigen Gesellschaften in diesem Rahmen dazu, dass wir unser Kursziel für die 3U-Aktie nun deutlich auf 1,44 Euro zurücknehmen. Mit der Umsetzung der beschlossenen einschneidenden Maßnahmen und einer weiter voranschreitenden strategischen Neuausrichtung im SHK-Segment, der im ersten Halbjahr erreichten Profitabilitäts- und Ertragssteigerung bei ITK sowie den infolge des Repowerings Langendorf erheblich erhöhten Umsatz- und Ergebnisbeiträgen von Erneuerbare Energien sehen wir 3U aber auf einem guten Weg, um Schritt für Schritt auch unter dem Strich wieder den Break-even erreichen zu können. Die Marktkapitalisierung der 3U HOLDING AG liegt auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 0,93 Euro bei 34,2 Mio. Euro. Demgegenüber entspricht das Konzerneigenkapital ohne Anteile Dritter zum 30. Juni 2026 mit 65,6 Mio. Euro einem Betrag von 1,96 Euro je Aktie im Umlauf. Dabei hält die Gesellschaft 3.240.665 eigene Anteilsscheine mit einem aktuellen Kurswert von 3,0 Mio. Euro sowie die erwähnten 427,1 Bitcoin mit einem derzeitigen Kurswert von rund 28,9 Mio. Euro. Die Konzerneigenkapitalquote belief sich zum Halbjahresende auf 39,9 Prozent. Insgesamt stufen wir die 3U-Aktie daher weiterhin als Kaufposition ein, wobei wir das Papier derzeit vor allem für mittel- bis längerfristig orientierte Investoren als interessant erachten. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=2c03e46ba0c5a09f816031ce7aa1ad9c

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