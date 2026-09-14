Original-Research: CeoTronics AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: CeoTronics AG - von Montega AG

14.09.2026 / 15:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu CeoTronics AG

     Unternehmen:               CeoTronics AG
     ISIN:                      DE0005407407

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.09.2026
     Kursziel:                  17,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach, Nicklas Frers

FY 2025/26 Zahlen - Rekord-Auftragsbestand bildet Fundament für Sprung im
laufenden GJ

Die CEOTRONICS AG hat ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025/26
vorgelegt und das Erreichen der Ziele untermauert. Während der Umsatz mit
56,3 Mio. EUR wie erwartet leicht oberhalb des Vorjahresniveaus lag,
unterstreicht die Auftragsseite die ungebrochen hohe Nachfrage im
Sicherheits- und Verteidigungssektor.

Umsatz wie erwartet, Ergebnis überzeugend: Mit 56,3 Mio. EUR erzielte
CEOTRONICS einen neuen Umsatzrekord und lag im Rahmen der eigenen Prognose
(ca. 56,0 Mio. EUR). Das Umsatzwachstum fiel mit 1,0 % nach dem
außergewöhnlich starken Vorjahr (+88,3 % yoy) wie erwartet moderat aus. Die
Ertragslage entwickelte sich dabei überproportional positiv. Das berichtete
EBIT stieg um 5,1 % yoy auf 8,2 Mio. EUR (EBIT-Marge: 14,5 %), während das
Nettoergebnis um 18,0 % yoy auf 5,6 Mio. EUR zulegte. Dabei wird die
operative Ertragskraft durch außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1,94
Mio. EUR (u. a. aufgrund technischer Obsoleszenz von Bauteilen) überlagert.
Bereinigt um diesen Einmaleffekt lag das EBIT bei 10,13 Mio. EUR (bereinigte
EBIT-Marge: 18,0 %). Die Aktionäre sollen über eine auf 0,25 EUR je Aktie
angehobene Dividende (+25 %) am Erfolg beteiligt werden.

Starker Auftragseingang auf Allzeithoch: Die Dynamik auf der Auftragsseite
kletterte auf neue Höchststände. Der Auftragseingang legte massiv um 64,0 %
yoy auf 73,8 Mio. EUR zu (Vorjahr: 45,0 Mio. EUR).Treiber dieser dynamischen
Entwicklung war der lang erwartete Abruf des 3. SmG-Loses über rund 47 Mio.
EUR. Dessen finale Erteilung hatte sich im zweiten Halbjahr aufgrund der
vorgezogenen Bundestagswahlen sowie der Neubesetzung maßgeblicher Ausschüsse
im Beschaffungsprozess verzögert. Die übrigen Auslieferungen sowie die
Umsatzrealisierung des 3. SmG Loses findet im aktuellen GJ vor allem in H2
statt bzw. zu Beginn des kommenden GJ, welches im Juni startet. Durch den
Großauftrag sowie die kontinuierliche Nachfrage im Kerngeschäft kletterte
der Auftragsbestand zum Stichtag um 29,1 % yoy auf den Rekordwert von 77,6
Mio. EUR (Vorjahr: 60,1 Mio. EUR). Mit einem Auftragsbestand von ca. 140 %
des Jahresumsatzes bietet CEOTRONICS im direkten Vergleich zur Peergroup
(~50-60 %) eine deutlich höhere Visibilität. Dies bildet ein solides
Fundament für die mittelfristigen Wachstumsziele und bietet exzellente
Planungssicherheit für Produktion und Umsätze.

Produktionsausbau & 'Vision65': Um die Kapazitäten für die steigenden Abrufe
nachhaltig abzusichern, hat CEOTRONICS nahe des Hauptsitzes eine weitere
Gewerbeimmobilie erworben. Die Erweiterung bildet das infrastrukturelle
Fundament zur schrittweisen Umsetzung des mittelfristigen Umsatzziels von 65
Mio. EUR und bereitet das Unternehmen zeitgleich auf einen aus unserer Sicht
wahrscheinlichen 4. SmG-Losabruf innerhalb der kommenden sechs Monate vor.
Für das angelaufene Geschäftsjahr rechnet das Management mit einer erneuten
Beschleunigung der Wachstumsdynamik. Getragen von der schrittweisen
Abwicklung des 3. SmG-Loses (ca. 60 % bzw. 30 Mio. EUR des Volumens
entfallen voraussichtlich auf das laufende GJ) sowie einem anhaltend starken
Kerngeschäft stellt der Vorstand einen Umsatzanstieg auf rund 61 Mio. EUR
bei einem Nettoergebnis von ca. 6,2 Mio. EUR in Aussicht.

Leichte Modellanpassungen: Vor dem Hintergrund des Umzugs der
Operations-Einheit in die neue Betriebsstätte Ende Februar sowie einer
konservativeren Annahme zur zeitlichen Abruftaktung beim 3. SmG-Los nehmen
wir unsere Umsatzerwartung für 2026/27 von 68,5 Mio. auf 63,0 Mio. EUR
zurück. Zudem berücksichtigen wir in unserem Modell für das laufende
Geschäftsjahr Investitionen (CapEx) für die neue Immobilie im höheren
einstelligen Millionenbereich.

Fazit: CeoTronics wandelt den historischen Auftragsrekord in eine exzellente
Visibilität um. Die leichte Anpassung unserer Umsatzerwartung adressiert
lediglich temporäre Anlauf- und Umzugseffekte im Zuge der
Kapazitätserweiterung, lässt das fundamentale Skalierungspotenzial jedoch
unberührt. Vor dem Hintergrund des ausstehenden Restvolumens im
Rahmenvertrag bietet zudem ein potenzieller 4. SmG-Losabruf erhebliches
Zusatzpotenzial für die kommenden Perioden. Wir bestätigen daher unsere
Kaufempfehlung mit dem Kursziel von 17,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=2efdf7119e75e1f7b2aee574ac37a96f

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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