Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH

14.09.2026 / 08:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

     Unternehmen:               CEWE Stiftung & Co. KGaA
     ISIN:                      DE0005403901

     Anlass der Studie:         H1-Zahlen 2026 / Erwerb KODAK MOMENTS
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.09.2026
     Kursziel:                  146,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     10.02.2022, vormals Halten
     Analyst:                   Jens Nielsen

Zum Halbjahr weiter auf Kurs, die Jahresziele erneut zu erreichen

Bei der CEWE Stiftung & Co. KGaA ging es in den letzten Monaten Schlag auf
Schlag: Nachdem die Oldenburger Mitte Mai den Verkauf des Geschäftsbereichs
Kommerzieller Online-Druck (KOD) vermeldet hatten, konnte die Transaktion
schneller als von uns erwartet bereits Anfang Juli abgeschlossen werden. Mit
der Trennung von dem die Konzernmarge verwässernden Geschäftsbereich
verbessert sich die Profitabilität der CEWE-Gruppe nun merklich. Zudem wird
aus der Transaktion ein stattlicher Veräußerungsgewinn erwartet, der im Zuge
der Entkonsolidierung des KOD in den Zahlen zum dritten Quartal 2026 zum
Ausweis kommen wird.

Nur zwei Wochen später folgte Mitte Juli die Meldung über den Erwerb des
Geschäftsbereichs KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions, der unter der vor
allem auch bei jungen Zielgruppen etablierten Marke KODAK MOMENTS ein
weltweites Sofortfoto-Geschäft betreibt. Mit dem in der ersten Jahreshälfte
2027 erwarteten Abschluss der noch unter dem Vorbehalt verschiedener
Vollzugsbedingungen stehenden Transaktion erweitert die CEWE-Gruppe ihr
Markenportfolio um die starke Marke KODAK MOMENTS und steigt in Europa zur
Nr. 1 im Bereich Sofortfotos auf.

Vor allem aber expandiert CEWE damit auch international über die Grenzen von
Europa hinaus und erhöht mit der Erschließung neuer Märkte wie insbesondere
den USA, Kanada, Mexiko und Australien im Rahmen des Omnichannel-Modells die
globale Marktpräsenz im Bereich Sofortfotos am Point of Sale deutlich. Zudem
ist mit der Übernahme eines Verbrauchsmedien-Produktionsstandorts in
Colorado auch ein Ausbau der Wertschöpfungstiefe und eine Verbesserung der
Resilienz im Sofortfoto-Geschäft verbunden.

Damit konnte CEWE innerhalb nur weniger Wochen gleich zwei bedeutende
Meilensteine im Rahmen der strategischen Fokussierung auf das
Kerngeschäftsfeld Fotofinishing und der Schärfung des Profils als führender
Anbieter von Premium-Fotoprodukten vermelden. Und auch operativ liegen die
Oldenburger nach den ersten sechs Monaten auf Kurs, ihre Ziele auch in
diesem Jahr wieder wie gewohnt zu erreichen. Dabei hat das Management seine
Guidance trotz der im Zusammenhang mit der Akquisition anfallenden Kosten,
die auf einen niedrigen bis mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag
geschätzt werden, bestätigt.

Insgesamt sind wir daher für die weitere Entwicklung der CEWE-Gruppe mit
ihrer hervorragenden Marken- und Marktpositionierung als führender
europäischer Premium-Anbieter im Fotofinishing, die mit Vollzug der
Akquisition der Marke KODAK MOMENTS künftig global ausbaut wird, sehr
positiv gestimmt. Dabei stellen sich die Bilanzverhältnisse des Konzerns mit
einer Eigenkapitalquote von gut 71 Prozent zum Halbjahresende unverändert
grundsolide dar.

Auf der Umsatzseite bewegten sich die Halbjahreszahlen über unseren
Erwartungen, während sie ertragsseitig vor allem durch bereits verbuchte
Akquisitionskosten von 3,8 Mio. Euro belastet waren. Demgegenüber fällt in
diesem Jahr aber auch noch ein nennenswerter Veräußerungsgewinn aus dem
KOD-Verkauf an, der erst in den Neunmonatszahlen sichtbar werden wird.

Auf Basis unserer überarbeiteten Schätzungen erhöhen wir unser Kursziel für
die CEWE-Aktie nun auf 146 Euro. Zwar hat die Notierung in den letzten
Wochen zugelegt, bewegt sich aber weiterhin deutlich darunter. Vor diesem
Hintergrund bekräftigen wir unsere Empfehlung, den unserer Ansicht nach klar
unterbewerteten Anteilsschein zu "Kaufen". Dabei bietet das Papier bei
Ansatz unserer eher vorsichtigen Dividendenprognose eine
Ausschüttungsrendite von 3,0 Prozent, die in den kommenden Jahren
kontinuierlich weiter steigen dürfte.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=cdf227ff0baa8dd521c801aaba2b19bd

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

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