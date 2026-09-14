Original-Research: DN Group AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Add

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Original-Research: DN Group AG - von First Berlin Equity Research GmbH

14.09.2026 / 15:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu DN Group AG

   Unternehmen:               DN Group AG
   ISIN:                      DE000A3DW408

   Anlass der Studie:         Update
   Empfehlung:                Add
   seit:                      14.09.2026
   Kursziel:                  6,00 Euro
   Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
   Letzte Ratingänderung:     -
   Analyst:                   Alexander Rihane & Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu DN Group AG (ISIN:
DE000A3DW408) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bestätigt seine
ADD-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 6,20 auf EUR 6,00.

Zusammenfassung:
Die DN Group hat das erste Halbjahr mit einem Nettogewinn von EUR0,4 Mio.
abgeschlossen und erwartet für das zweite Halbjahr eine Ergebnisverbesserung
gegenüber H1. Das Beteiligungsportfolio ist weitgehend unverändert, und die
Wertansätze der Portfoliounternehmen sind stabil geblieben. Die
Portfoliounternehmen Algene Holding SE, ein Hersteller hochwertiger
Mikroalgen, und SW Save the Water, ein Anbieter einer 'wasserlosen Seife',
erreichten wichtige operative Meilensteine. Wir haben unsere Schätzung für
2026E erhöht, um insbesondere den Ertrag aus dem Verkauf von Global Health
Care-Anteilen (EUR3,6 Mio.) zu berücksichtigen. Unsere Bewertung, die auf DNs
Nettovermögen unter Berücksichtigung eines 10%igen Holding-Abschlags fußt,
ergibt aufgrund einer höheren Nettoverschuldung ein Kursziel von EUR6,00.
(bisher: EUR6,20). Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung (Kurspotenzial:
8%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=1ac8745ce3a31e638b885ee29795414a

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=5c02c285-b03e-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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