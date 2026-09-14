Original-Research: Mountain Alliance AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Mountain Alliance AG - von Montega AG

14.09.2026 / 15:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Mountain Alliance AG

     Unternehmen:               Mountain Alliance AG
     ISIN:                      DE000A12UK08

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.09.2026
     Kursziel:                  4,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt

Weitere Defence-Tech-Transaktion und Destinus-IPO-Fantasie untermauern
strategische Neuausrichtung

Mountain Alliance (MA) hat am 11.09.2026 eine Beteiligung an der britischen
Evolved Aerospace Ltd. gemeldet und treibt damit den im Jahresbericht 2025
skizzierten Ausbau des Defence-Tech-Portfolios konsequent voran. Zusätzliche
Fantasie liefern Presseberichte zu Börsenplänen der größten
Defence-Tech-Position Destinus.

Neue Beteiligung stärkt Fokus auf autonome Missionssysteme: Evolved
Aerospace entwickelt nach eigenen Angaben autonome
Langstrecken-Missionssysteme für moderne Verteidigungs- und
Sicherheitsoperationen und positioniert sich als kosteneffiziente,
skalierbare Alternative zu bestehenden Legacy-Systemen europäischer
Streitkräfte. MA-Vorstand Dr. Hans Ulrich Tetzner ordnet das Investment
explizit in den strukturellen Trend zur Stärkung der europäischen
technologischen Souveränität ein und verweist auf ein adressierbares
Marktpotenzial mit generationenübergreifendem Wachstumscharakter. Angaben zu
Investitionsvolumen oder Beteiligungsquote wurden nicht kommuniziert.

Einordnung ins Portfolio: Bei Evolved Aerospace handelt es sich um die in
unserem Comment vom 18.06.2026 erwähnte, damals nicht namentlich genannte
UK-Beteiligung aus Q1/2026 (kollaborative autonome Missionssysteme für
Aufklärungs-, Luftverteidigungs- und Frühwarnanwendungen, zweistellige
Mio.-EUR-Umsätze aus Verträgen in mehr als fünf Ländern, 40+ Mitarbeiter).
Nach Angaben des Unternehmens sind zudem weitere Transaktionen im Bereich
Defence Tech in Vorbereitung, zu denen aktuell noch keine Details vorliegen.
Mit Destinus, MindGuard und Evolved Aerospace verfügt MA damit über drei
benannte Defence-Tech-Beteiligungen bei fortgesetzter Pipeline.

Destinus: Presseberichte deuten auf erhebliches, im NAV noch nicht
abgebildetes Wertsteigerungspotenzial hin: Mehrere Medien (u.a. Bloomberg,
Handelsblatt, Börsen Zeitung) berichteten in den vergangenen Monaten, dass
die größte Defence-Tech Beteiligung im MA-Portfolio, Destinus, eine
Pre-IPO-Finanzierungsrunde sowie einen möglichen Börsengang in Amsterdam
vorbereitet. Die dabei kolportierte Zielbewertung liegt nach
übereinstimmenden Berichten deutlich oberhalb des Niveaus, zu dem MA
ursprünglich investiert hat - ein Umstand, der u.E. auf ein spürbares, im
zuletzt ausgewiesenen NAV noch nicht reflektiertes Aufwertungspotenzial für
die MA-Position hindeutet. Ein konkreter IPO-Termin oder eine finale
Bewertung stehen unseres Wissens noch nicht fest; wir werten die Entwicklung
gleichwohl als Bestätigung unserer bereits im Comment vom 18.06.2026
formulierten These latenter stiller Reserven aus den
Defence-Tech-Beteiligungen.

NAV-Abschlag bleibt trotz Kurserholung hoch: Beim aktuellen Kurs von 2,76
EUR notiert die MA-Aktie weiterhin mit einem Abschlag von rund 48% zum
zuletzt ausgewiesenen NAV je Aktie von 5,33 EUR (Stand 31.12.2025) - ein
Niveau, das u.E. angesichts der wachsenden Zahl werttreibender
Defence-Tech-Beteiligungen sowie strukturell steigender europäischer
Verteidigungsausgaben (u.E. Potenzial von aktuell rund 329 Mrd. EUR auf
500-680 Mrd. EUR p.a.) nicht gerechtfertigt erscheint. Ein Lingoda-Exit
bleibt für uns weiterhin der bedeutendste kurzfristige Kurstreiber, während
der fortgesetzte Defence-Tech-Ausbau das Investmentportfolio diversifiziert.

Fazit: Die Beteiligung an Evolved Aerospace bestätigt die konsequente
Umsetzung der Defence-Tech-Strategie und signalisiert weiteres
Transaktionsmomentum, wie von MA angekündigt. Zusammen mit der
Presseberichterstattung zu möglichen Destinus Börsenplänen sehen wir
zusätzliche, im NAV noch nicht eingepreiste Wertsteigerungspotenzial im
Portfolio. Konkrete Bewertungs- bzw. NAV-Effekte sind auf Basis der
vorliegenden Informationen noch nicht quantifizierbar, dürften u.E. aber
tendenziell positiv wirken. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser
Kursziel von 4,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=db4c27bfbb9cc3e3ecb678755e7114cb

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=a8e4b70c-b037-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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