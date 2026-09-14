Original-Research: SBF AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: SBF AG - von Montega AG

14.09.2026 / 15:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu SBF AG

     Unternehmen:               SBF AG
     ISIN:                      DE000A2AAE22

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.09.2026
     Kursziel:                  6,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach, Kai Kindermann

Preview H1: Weiteres Ergebniswachstum erwartet

SBF wird demnächst den Bericht zum ersten Halbjahr 2026 vorlegen. Wir
erwarten einen Umsatzrückgang gegenüber dem stark ausgelasteten
Vorjahreszeitraum, zugleich aber eine deutliche Ergebnisverbesserung infolge
der umgesetzten Kostensenkungen.

[Tabelle]

Schienenfahrzeuge sequenziell besser bei anspruchsvollem Vorjahresvergleich:
Das erste Halbjahr 2025 war im Segment Schienenfahrzeuge von einer hohen
Auslastung geprägt, weshalb wir für H1/26 eine Abschwächung erwarten.
Gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025, in dem das Segment lediglich 7,9 Mio.
EUR erlöste, dürfte sich die Entwicklung u.E. jedoch sequenziell verbessern.
Da SBF just-in-sequence erst kurz vor Fertigstellung der Züge auf Abruf
liefert, spiegeln die Schwankungen weiterhin die Produktionsfortschritte der
Fahrzeughersteller wider, während die strukturelle Nachfrage weiterhin hoch
sein dürfte. Auf Konzernebene erwarten wir in Summe Erlöse i.H.v. 19,7 Mio.
EUR (-10,1% yoy).

Lunux erweitert das Angebot über Partnerschaft mit CONLED: Gemeinsam mit
CONLED wird industriellen Kunden künftig Beleuchtung als Contracting-Modell
angeboten. Damit können Kunden ohne Anfangsinvestition von geringerem
Strombedarf und höherer Beleuchtungsqualität profitieren. Die Finanzierung
und Wartung wird dabei von CONLED übernommen, während SBF den Verkauf
weiterhin direkt verumsatzt. Im kommunalen Bereich sehen wir unverändert
Chancen aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klima, erwarten die
Mittelverwendung auf kommunaler Ebene aber vor allem in den Folgejahren. Die
bereits angelaufenen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur dürften sich
positiv auf Projekte im Bereich Bahnhöfe und Bahnsteige auswirken, wobei
dieser Bereich einen vergleichsweise geringen Umsatzanteil ausmacht.

Ergebnisverbesserung trotz Umsatzrückgangs: Für das erste Halbjahr 2026
erwarten wir ein EBITDA von 0,9 Mio. EUR (Vj.: 0,4 Mio. EUR), was einer
EBITDA-Marge von 4,4% (Vj.: 2,0%) entspricht. Dies dürfte trotz des
schwankenden Umsatzniveaus durch die erfolgten Kostensenkungen und den
Wegfall einmaliger Belastungen ermöglicht werden. Hierzu zählten im Vorjahr
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Produktionsverlagerung nach Budweis
sowie eine Wertberichtigung auf eine Forderung i.H.v. 0,4 Mio. EUR.

Fazit: Wir erwarten ein Halbjahr, das einen weiteren Beleg für die
Wirksamkeit der bereits umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen liefern dürfte.
Gleichzeitig dürfte die Umsatzentwicklung das vorhandene Potential noch
nicht widerspiegeln. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel
i.H.v. 6,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=b161d0763fa39d28745dd71ad801354d

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=294dc7b9-b03a-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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