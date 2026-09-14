Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kanzlersturz

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kanzlersturz:

"Gerade wer hundert Gründe dafür (er)findet, dass Friedrich Merz an allem schuld sei, ist in der Pflicht, nicht nur eine Alternative zu benennen, sondern auch die Folgen des Szenarios sorgsam zu bedenken. (...) Abgesehen von der Kleinigkeit, ob das die Union nicht zerreißen würde: Wer führte das Land dann aus der Krise? (...) Und wenn ohnehin keiner wirklich will, noch nicht einmal hervortreten, geschweige denn einen Neubeginn organisieren kann, hat sich das Ganze ohnehin erledigt. Deshalb muss man nicht den Kopf in den Sand stecken. Es wäre schon ein Gewinn, wenn sich die meisten darauf einigen könnten, nicht faktisch für den politischen Gegner zu arbeiten, sondern konstruktiv für die Koalition, auf die man sich geeinigt hat, für die Regierung - und vor allem für das Land."/yyzz/DP/men

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Treffen im Oman
Abkommen zur Straße von Hormus geplantgestern, 13:05 Uhr · dpa-AFX
Ein Tanker auf See.
Künstliche Intelligenz
Anthropic wirft chinesischen Rivalen Schummelei vor11. Sept. · dpa-AFX
Anthropic
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Die KI könnte sich selbst ausbremsengestern, 06:37 Uhr · Acatis
Profi-Trader Martin gibt Einblick
Börsenspiel Trader 2026: Warum ich nur auf diesen Trend setze11. Sept. · onvista
Abbau von bis zu 100.000 Stellen
Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zu09. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen