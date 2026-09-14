Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu KI & Arbeitswelt

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
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COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu KI & Arbeitswelt

Technische Revolutionen haben Arbeit immer verändert - ob es nun das Internet oder die Dampfmaschine war. Es ist kein Zufall, dass man KI-Skeptiker nun auch als Maschinenstürmer bezeichnet: wie die Textilarbeiter, die im 19. Jahrhundert Fabrikmaschinen zerstörten, um gegen die Industrialisierung zu protestieren (...) Zu Recht, kann man sagen: Textilarbeiter im ursprünglichen Sinne gibt es heute nicht mehr. Die Branche allerdings ist nicht verschwunden. Das eigentlich Unheimliche der KI-Revolution liegt darin, dass sie so schwer vorhersehbar ist. Dass sie menschliche Arbeit vollends ersetzen wird, ist aber unwahrscheinlich. Wo Aufgaben wegfallen, kommen andere hinzu. Das zeigt auch [eine] Bitkom-Umfrage: Demnach gab es im vergangenen Jahr nicht nur Start-ups, die auf neue Mitarbeiter verzichten. Fast jedes fünfte Jungunternehmen gab an, wegen KI zusätzliches Personal einzustellen./yyzz/DP/zb

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