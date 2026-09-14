Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Gefahren der KI

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu Gefahren der KI:

"Die Zahl der Pannen und Zwischenfälle steigt zusehends - und mit ihr die Warnungen aus der Branche selbst. Momentan erleben wir einen ungeregelten Wettlauf vor allem zwischen den USA und China. Steuern auf den Einsatz von KI sind in der Debatte. Vor allem aber braucht es rasch Regeln. In allen anderen Bereichen der Wirtschaft gelten Sicherheitsstandards, Prüfungen, Vorschriften. Die Alarmrufe und Pausen-Anregungen aus der Branche ähneln inzwischen einem Betteln darum."/yyzz/DP/men