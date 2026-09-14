Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zur KI-Debatte

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
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PFORZHEIM (dpa-AFX) - 'Pforzheimer Zeitung' zur KI-Debatte

Europa könnte den Weg weisen. Der AI Act verlangt von Anbietern besonders mächtiger Modelle Transparenz, technische Dokumentation, Risikoanalysen und Schutzmaßnahmen. Für Modelle mit systemischen Risiken gelten zusätzliche Pflichten. Das ist kein Bremsklotz, sondern die Regel, die für Flugzeuge, Arzneimittel und Kernkraft selbstverständlich ist: erst testen, dann auf die Gesellschaft loslassen. Nötig sind unabhängige Prüfungen vor dem Einsatz neuer Modelle, Meldepflichten für Sicherheitsvorfälle und die klare Haftung für Konzerne. Der Geist muss nicht zurück in die Flasche gestopft werden. Aber er gehört an die Kandare./yyzz/DP/zb

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