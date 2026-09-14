Qualcomm - Abgeschlossene Korrektur: jetzt wieder aufwärts?

Die Qualcomm-Aktie musste von Ende Mai bis Anfang August eine scharfe Preiskorrektur verkraften. Binnen kurzer Zeit fiel der Titel von rund 260 USD bis auf knapp 143 USD zurück. Nach dieser Bereinigung ist das Papier jetzt wieder einen Blick wert, denn verschiedene Fakoren signalisieren eine Verbesserung der charttechnischen Lage. Zunächst bildet die Kursentwicklung der letzten Wochen eine kleine Bodenbildung, die auf einen nachlassenden Verkaufsdruck und eine Rückkehr der Nachfrage hindeutet. Charttechnisch wird dieses Muster durch die Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 168,10 USD) sowie durch den Bruch des Korrekturtrends der letzten Monate (akt. bei 164,67 USD) untermauert (siehe Chart). Besonderen Nachdruck verleiht dem beschriebenen Ausbruch die jüngste Aufwärtskurslücke bei 170,63/171,00 USD. Per Saldo verschiebt sich damit das Kräfteverhältnis wieder zugunsten der Bullen und die horizontalen Barrieren bei rund 190 USD definieren den nächsten Widerstand. Aber auch auf der Risikoseite lässt sich die beschriebene Tradinggelegenheit klar strukturieren: Ein Stop-Loss auf Basis der o. g. Schlüsselzone bietet sich an und gewährleistet zudem ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Qualcomm (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Qualcomm

Quelle: LSEG, tradesignal²

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