Berlin, 13. ⁠Sep (Reuters) - Der erfolgreiche Satellitenstart des bayerischen Raumfahrtunternehmens Isar Aerospace soll nach dem Willen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) als Vorbild für eine technologische Aufholjagd Europas dienen. Europa könne die Lücke im ‌Rennen mit den USA und China schließen, heißt es in einer Rede, die Reiche am Montag beim Zweiten Wirtschaftspolitischen ⁠Symposium halten ⁠wollte, und die Reuters in Auszügen vorlag. Dazu brauche es Regeln, die dafür sorgten, dass sich die besten und innovativsten Firmen durchsetzten und nicht die mächtigsten. Auch müssten Mittel wie aus dem Europäischen Fonds für Wettbewerbsfähigkeit gezielt eingesetzt ‌werden, um echte Exzellenz zu fördern. Darüber ‌hinaus müsse Europa attraktive für Experten, Investoren und Unternehmer aus Übersee werden.

Reiche wies zugleich auf wirtschaftliche Herausforderungen hin: Jahrelang habe es ⁠Rückenwind gegeben, der Inflationsschock nach der Pandemie habe dies aber ‌beendet. Und der wahre fiskalische ⁠Sturm stehe vielleicht erst noch bevor, nicht nur in Europa. Der politische Druck, die Zinsen nach unten zu drücken, werde wachsen. Die Europäische Zentralbank (EZB) sei jedoch ‌nicht dazu da, Regierungen vor ⁠unbequemen Entscheidungen zu bewahren. Geldpolitik ⁠könne Haushaltsdisziplin nicht ersetzen. Fiskalregeln funktionierten nur, wenn man sich an sie halte. Für Deutschland bedeute dies, die Ausnahmeregelung für Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben auslaufen zu lassen, damit notwendige Ausgaben aus dem Kernhaushalt finanziert werden könnten. Auch die EU müsse Prioritäten setzen und sich auf Programme konzentrieren, die nachweislich einen Mehrwert bei der Wettbewerbsfähigkeit schaffen. Der Mehrjährige ⁠Finanzrahmen müsse um Hunderte Milliarden Euro gekürzt werden.

(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)