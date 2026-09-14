Selenskyj fordert Entlassung von Generalstaatsanwalt Krawtschenko

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Kiew, 14. ⁠Sep (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Parlament aufgefordert, der Entlassung von Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko rasch zuzustimmen. Krawtschenko war in der vergangenen Woche zurückgetreten, nachdem ‌Ermittlungen wegen Korruption seine eigene Behörde erfasst hatten. Selenskyj muss dem Parlament einen formellen Antrag vorlegen, damit dieses ⁠den ⁠Rücktritt annimmt. Eine Abstimmung der Abgeordneten wird für Dienstag erwartet. "Für diesen Generalstaatsanwalt gibt es nur einen Weg: die Amtsenthebung. Das habe ich ihm gesagt", erklärte Selenskyj am Montag im Onlinedienst Telegram.

Der Machtkampf innerhalb der ‌ukrainischen Strafverfolgungsbehörden eskalierte zum Wochenbeginn ‌weiter. Krawtschenko teilte mit, er habe eine offizielle Mitteilung über einen Tatverdacht gegen Nabu-Chef Semen Krywonos unterzeichnet. Er warf ⁠dem Leiter der Nationalen Antikorruptionsbehörde (Nabu) vor, offizielle Dokumente gefälscht ‌zu haben, um sich ⁠einen "unrechtmäßigen Vorteil in außergewöhnlich großem Ausmaß" zu verschaffen. Krawtschenko selbst hatten Kritiker vorgehalten, die Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden einschränken zu wollen, was er jedoch zurückwies.

Die ‌Antikorruptionsbehörden Nabu und Sapo ⁠wiesen die Vorwürfe Krawtschenkos ⁠zurück. Seine Erklärung sei ein weiterer Schritt in einem "systematischen Angriff auf unabhängige Antikorruptionsbehörden". Krywonos sei nicht formell beschuldigt worden. Die Ukraine muss Reformen zur Korruptionsbekämpfung umsetzen, damit wichtige Finanzhilfen ihrer internationalen Partner freigegeben werden. Korruptionsskandale belasten zudem das Vertrauen der Bevölkerung in Selenskyj während des Krieges gegen Russland.

(Bericht von Reuters ⁠in Kiew und Anna Pruchnicka in DanzigBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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