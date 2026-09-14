Space Technologies – ein ETF mit Weitblick

Das Rennen um die Nutzung des Weltalls hat längst begonnen. Die USA, Europa, Indien, China, Japan: Viele Nationen sind intensiv damit befasst, das, was außerhalb unserer Erdatmosphäre an Möglichkeiten wartet, zu erkunden und so bald wie möglich unmittelbar zu nutzen. Und das keineswegs nur aus militärischer Sicht. Es geht um Forschung, um Rohstoffgewinnung, Kommunikation und, als ambitioniertes, aber nicht irrationales Fernziel, um die Besiedlung des Mondes und des Mars.

Warum Weltraumtechnologie gerade jetzt als Anlagethema lukrativ ist

Die großen Aufwärtszyklen an den Aktienmärkten wurden seit jeher von Wellen der Begeisterung für neue Technologien geprägt. Die Aktien von Unternehmen mit einer Ausrichtung auf Zukunftstechnologien zogen den Gesamtmarkt, der Rest lief oft nur mit. Gezielt in einen solchen Wachstumsmarkt zu investieren hieße damit, die „Mitläufer“ außen vor zu lassen und sein Kapital bewusst dort zu platzieren, wo die Wachstumsperspektive am höchsten ist. Die „Space Technology“ ist mittlerweile ein Bereich, der das Potenzial zu einem solchen „Blockbuster“-Status hat.

Blickt man auf die jüngsten, großen Wachstumsmärkte zurück, fällt dabei eines auf: Ob es um Internet, Biotechnologie, erneuerbare Energien, KI oder zuletzt den KI-bedingten Wachstums- und Entwicklungsboom bei Halbleitern ging, immer waren die Entwicklungen bereits einige Jahre im Gange, bevor die Börsen auf diese Themen aufmerksam wurden. War es dann aber soweit, ging es rasant: Alle versuchten zugleich, an diesen neuen Technologien teilzuhaben. Die Folge waren rasante, oft überzogene Hausse-Impulse, bei denen man gut daran getan hätte, frühzeitig in das Thema eingestiegen zu sein.

Dazu bedarf es das für das frühzeitige Erkennen von Chancen nötige, wache Auge, aber auch ein geeignetes Anlage-Objekt. Denn ebenso wie frühere Zukunftstechnologien, die heute längst etabliert sind, ist auch das Thema Space Technology weit gefächert und komplex. Sich da einzuarbeiten und selbst ein Portfolio aus aussichtsreich wirkenden Aktien zusammenzutragen ist sicherlich möglich, aber nicht erforderlich, solange es praktischere Alternativen gibt. Und die gibt es durchaus … in Form des im Juni dieses Jahres aufgelegten iShares Space Technologies ETF:

Der iShares Space Technologies UCITS ETF

Anlageklasse Aktien Benchmark-Index STOXX Global Space Satellites and Drones Index WKN A42BME ISIN IE000A9G9R73 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,50 % p.a. ETF-Volumen per 07.09.2026 27,1 Millionen Euro Auflagedatum des ETF 05. Juni 2026 Anzahl der Positionen (Stand 04.09.2026) 84 Behandlung der Dividenden thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) Replikationsmethode physisch Fondswährung US-Dollar

Mit einem ETF breit gefächert im Thema Space Technologies dabei

Der Space Technologies ETF von iShares investiert weltweit in Unternehmen, die mindestens ein Viertel ihres Umsatzes mit Weltraum-, Drohnen- oder Satellitenaktivitäten erzielen. Es geht also um das gesamte, weite Spektrum der „Space Technologies“: um Satellitentechnologie, Kommunikationsinfrastruktur, Luft und Raumfahrt, Navigation und darüber hinaus auch um Unternehmen, die weltraumbezogene Aktivitäten z.B. als Entwickler oder Ausrüster unterstützen.

Dieser ETF ist erst im Juni aufgelegt worden, daher ergäbe eine Chart-Darstellung noch keinen Sinn. Aber es sollte einem Anleger bei der Überlegung, ob man sich an einem solchen Zukunftsmarkt beteiligen möchte, nicht darum gehen, wie sich dieses breit gefächerte Feld in den letzten Wochen entwickelt hat oder kurzfristig weiter entwickeln wird. Hier geht es um den zeitgerechneten Einstieg in einen Wachstumsmarkt, der sich über viele Jahre entwickeln soll … und damit um eine mittel- bis langfristige Vermögensanlage, nicht um Spekulation. Da kommt natürlich die Frage auf, wie man das konkret angehen könnte.

Thema Risiko-Management: Wie Sie den „Averaging-Effekt“ für sich nutzen können

Die Chancen, die Ihnen ein Investment in Aktien bietet, gehen logischerweise auch mit Risiken einher, denn Aktienkurse schwanken in beide Richtungen, das gilt nicht nur für Aktien des Space Technologies-Sektors. Aber selbst sehr erfahrene Anleger können nicht in die Zukunft sehen: Ob ein Einstiegszeitpunkt gerade jetzt ideal wäre oder nicht, kann man im Moment der Entscheidung nie sicher wissen. Aber man sollte eine Aktien-Anlage grundsätzlich auch nicht auf kurzfristiger Basis angehen, sondern einen mittel- und langfristigen Zeithorizont wählen. Und dann bietet der „Averaging-Effekt“ eine gute Lösung, um Schwankungen mittelfristig zu glätten. Wie lässt sich das erreichen?

Der iShares Space Technologies UCITS ETF erfüllt die Voraussetzungen für Sparpläne. Sparpläne haben neben dem Komfort, dass automatisch regelmäßig zu vom Anleger gewünschten Zeitpunkt zu einer frei wählbaren Summe gekauft wird, einen weiteren Vorteil:

Dadurch, dass im Rahmen eines Sparplans regelmäßig eine gleich hohe Summe investiert wird, kauft man nach einem starken Anstieg der Kurse weniger, nach einer Abwärtsbewegung aber dann umso mehr ETF-Anteile. Das führt zum oben erwähnten „Averaging-Effekt“, d.h. man glättet die Schwankungen des Marktes durch die unterschiedliche Zahl gekaufter Anteile bei gleichbleibender Investmentsumme.

Nutzt man diesen „Averaging-Effekt“, wirken Abwärtskorrekturen nicht nur als Risiko, sondern zugleich als Chance. Hierzu lohnt ein Blick auf den von iShares zur Verfügung gestellten Sparplanrechner, bei dem Sie flexible, eigene Modellrechnungen anstellen können:

* Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister BlackRock Inc.. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Ronald Gehrt verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.