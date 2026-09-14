Talfahrt zum Wochenstart, Ölpreisanstieg und Zinssorgen belasten

Der deutsche Aktienmarkt startet mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche. Auch der EuroStoxx 50 notiert zum Handelsauftakt schwächer. Vorbörslich zeigen sich die US-Indizes überwiegend unter Druck, wobei der Nasdaq-100 vorbörslich tiefrot notiert. In Asien beendete der japanische Nikkei 225 den Handel mit einem deutlichen Abschlag.

Makroökonomischer Überblick

Für Gesprächsstoff sorgt vor allem die Entwicklung am Ölmarkt. Die Preise für Brent-Rohöl ziehen erneut deutlich an, nachdem Saudi-Arabien eine wichtige Ost-West-Pipeline nach Drohnenangriffen vorsorglich stillgelegt hat. Gleichzeitig bleibt die Lage rund um die Straße von Hormus angespannt, nachdem eine politische Lösung des Konflikts weiterhin aussteht. Die Kombination aus eingeschränkten Transportkapazitäten und geopolitischer Unsicherheit erhöht die Sorgen vor möglichen Versorgungsengpässen und belastet die Risikobereitschaft an den Märkten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Unter den meistbeachteten Einzelwerten steht AstraZeneca im Fokus. Die Aktie gerät unter Druck, nachdem die Brustkrebsstudie SERENA-4 die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Zwar hatten Marktteilnehmer das Risiko eines Rückschlags bereits eingepreist, dennoch sorgt das enttäuschende Studienergebnis für Zurückhaltung. Gleichzeitig richten Investoren ihren Blick auf die künftig wichtigeren CAMBRIA-Studien mit dem Wirkstoff Camizestrant, die für die weitere Entwicklung des Konzerns von zentraler Bedeutung sein dürften.

Ebenfalls im Fokus steht Apple. Die Aktie wird von Berichten über schwächere Vorbestellungen der neuen iPhone-Generation belastet. Während die Nachfrage in China bislang robuster erscheint, deuten erste Branchendaten auf eine verhaltene Entwicklung in anderen wichtigen Absatzmärkten hin. Gleichzeitig werden die ersten Rückmeldungen zum faltbaren iPhone Duo zwar positiv aufgenommen, doch die Unsicherheit über den kommerziellen Erfolg der neuen Gerätegeneration bleibt hoch. Anleger warten daher auf belastbare Verkaufsdaten, bevor sie eine nachhaltige Bewertung der Produktoffensive vornehmen.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bull UN65U8 33,84 22072,436521 Punkte 7,46 Open End DAX® Bull UN6WGN 20,16 23443,707411 Punkte 12,52 Open End Nasdaq-100® Bear UN7Y12 36,62 33213,447466 Punkte 6,96 Open End Gold Bull UR18JF 25,38 4035,352335 USD 14,50 Open End DAX® Bear UG3Q91 18,12 27246,149139 Punkte 14,02 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.09.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Micron Technology Inc. Call UN87FZ 1,99 1400,00 USD 7,12 16.12.2026 Nvidia Corp. Call UG2C6P 0,25 285,00 USD 10,21 13.01.2027 Broadcom Inc. Call UN6HQR 2,72 400,00 USD 5,30 17.03.2027 Nvidia Corp. Put UR1AN9 0,31 200,00 USD 13,13 14.10.2026 Apple Inc. Put UR2HF5 0,55 320,00 USD 15,92 14.10.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.09.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nasdaq-100® Short UN7CL9 3,92 34265,094983 Punkte 6 Open End S&P 500® Short UG89H0 2,15 8933,258946 Punkte 6 Open End ASML Holding N.V. Long UR02B1 8,96 986,268885 EUR 3 Open End Siemens Energy AG Long UN2EZF 7,33 96,238602 EUR 3 Open End Sandisk Corp. Long UN48Z0 19,70 1089,766347 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.09.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.