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Talfahrt zum Wochenstart, Ölpreisanstieg und Zinssorgen belasten

UniCredit · Uhr
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Der deutsche Aktienmarkt startet mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche. Auch der EuroStoxx 50 notiert zum Handelsauftakt schwächer. Vorbörslich zeigen sich die US-Indizes überwiegend unter Druck, wobei der Nasdaq-100 vorbörslich tiefrot notiert. In Asien beendete der japanische Nikkei 225 den Handel mit einem deutlichen Abschlag.

Makroökonomischer Überblick

Für Gesprächsstoff sorgt vor allem die Entwicklung am Ölmarkt. Die Preise für Brent-Rohöl ziehen erneut deutlich an, nachdem Saudi-Arabien eine wichtige Ost-West-Pipeline nach Drohnenangriffen vorsorglich stillgelegt hat. Gleichzeitig bleibt die Lage rund um die Straße von Hormus angespannt, nachdem eine politische Lösung des Konflikts weiterhin aussteht. Die Kombination aus eingeschränkten Transportkapazitäten und geopolitischer Unsicherheit erhöht die Sorgen vor möglichen Versorgungsengpässen und belastet die Risikobereitschaft an den Märkten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Unter den meistbeachteten Einzelwerten steht AstraZeneca im Fokus. Die Aktie gerät unter Druck, nachdem die Brustkrebsstudie SERENA-4 die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Zwar hatten Marktteilnehmer das Risiko eines Rückschlags bereits eingepreist, dennoch sorgt das enttäuschende Studienergebnis für Zurückhaltung. Gleichzeitig richten Investoren ihren Blick auf die künftig wichtigeren CAMBRIA-Studien mit dem Wirkstoff Camizestrant, die für die weitere Entwicklung des Konzerns von zentraler Bedeutung sein dürften.

Ebenfalls im Fokus steht Apple. Die Aktie wird von Berichten über schwächere Vorbestellungen der neuen iPhone-Generation belastet. Während die Nachfrage in China bislang robuster erscheint, deuten erste Branchendaten auf eine verhaltene Entwicklung in anderen wichtigen Absatzmärkten hin. Gleichzeitig werden die ersten Rückmeldungen zum faltbaren iPhone Duo zwar positiv aufgenommen, doch die Unsicherheit über den kommerziellen Erfolg der neuen Gerätegeneration bleibt hoch. Anleger warten daher auf belastbare Verkaufsdaten, bevor sie eine nachhaltige Bewertung der Produktoffensive vornehmen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
X-DAX® Bull UN65U8 33,84 22072,436521 Punkte 7,46 Open End
DAX® Bull UN6WGN 20,16 23443,707411 Punkte 12,52 Open End
Nasdaq-100® Bear UN7Y12 36,62 33213,447466 Punkte 6,96 Open End
Gold Bull UR18JF 25,38 4035,352335 USD 14,50 Open End
DAX® Bear UG3Q91 18,12 27246,149139 Punkte 14,02 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.09.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Micron Technology Inc. Call UN87FZ 1,99 1400,00 USD 7,12 16.12.2026
Nvidia Corp. Call UG2C6P 0,25 285,00 USD 10,21 13.01.2027
Broadcom Inc. Call UN6HQR 2,72 400,00 USD 5,30 17.03.2027
Nvidia Corp. Put UR1AN9 0,31 200,00 USD 13,13 14.10.2026
Apple Inc. Put UR2HF5 0,55 320,00 USD 15,92 14.10.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.09.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Nasdaq-100® Short UN7CL9 3,92 34265,094983 Punkte 6 Open End
S&P 500® Short UG89H0 2,15 8933,258946 Punkte 6 Open End
ASML Holding N.V. Long UR02B1 8,96 986,268885 EUR 3 Open End
Siemens Energy AG Long UN2EZF 7,33 96,238602 EUR 3 Open End
Sandisk Corp. Long UN48Z0 19,70 1089,766347 USD 3 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.09.2026; 09:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

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