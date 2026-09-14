Tankstellen: Spritpreis von drei Euro bald möglich

- von Klaus Lauer -

Berlin, ⁠14. Sep (Reuters) - Spritpreise von drei Euro sind nach Ansicht des Tankstellenverbandes in Deutschland bald möglich. "Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir auf die drei Euro zusteuern, wenn die weltwirtschaftliche Lage so bleibt", sagte Herbert Rabl vom Tankstellen-Interessenverband (TIV) am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. An den Autobahnen sei dies bereits der Fall. "Die Mineralölkonzerne nehmen nichts weg von ihren Gewinnmargen und geben alle Risiken weiter an die Verbraucher", sagte der Experte. "Wir als Tankstellenbetreiber sind sauer, weil wir den ‌Stress der Autofahrer mitkriegen und wir die Preise überhaupt nicht beeinflussen können."

Am Wochenende hatte der Preis für einen Liter Benzin der Sorte E10 - im bundesweiten Tagesdurchschnitt - nach ADAC-Angaben den Rekord von 2,273 Euro erreicht. Diesel kostete 2,404 Euro und war damit 4,3 Cent von seinem ⁠Höchststand vom April entfernt. ⁠Die Entwicklung dürfte sich am Montag fortsetzen, hieß es. Um 12.00 Uhr mittags kletterte der Preis für E10 um 19,5 Cent auf 2,438 Euro. Diesel verteuerte sich um gut 20 Cent auf 2,568 Euro. Derzeit sieht der ADAC keine Anhaltspunkte dafür, dass Diesel im Tagesdurchschnitt die Marke von drei Euro je Liter erreichen wird. Dafür müsste es auf den internationalen Ölmärkten zu einer nochmals deutlich stärkeren Preissteigerung kommen.

BUNDESREGIERUNG IN SORGE

Die Bundesregierung beobachtet einem Sprecher zufolge die Preisentwicklung mit großer Sorge. Die Entwicklung sei allein auf geopolitische Faktoren zurückzuführen. Die sich zuspitzende Lage im Nahen Osten wirke ‌sich aber nicht negativ auf die Versorgung Deutschlands mit Öl und Gas aus, ergänzte ‌eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. "Engpässe sind hier derzeit nicht zu erwarten", betonte sie. Deutschland beziehe über die Route durch die Meerenge Bab al-Mandab weder Gas noch Flüssigerdgas oder Öl.

Die Politik sucht derweil nach Entlastungsmöglichkeiten. Finanzminister Lars Klingbeil werde sich auf EU-Ebene am Freitag erneut für eine Übergewinnsteuer für Ölkonzerne einsetzen, sagte ein Sprecher. Dies ⁠wäre ein Weg, Menschen zu entlasten. Zudem verdiene der Staat nichts an den hohen Preisen.

SCHWESIG FORDERT PREISDECKEL

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern erhöhte ‌Ministerpräsidentin Manuela Schwesig den Druck für einen Spritpreisdeckel. "Der Sprit geht durch die ⁠Decke. 2,50 Euro kann sich hier niemand in Mecklenburg-Vorpommern leisten", sagte die SPD-Politikerin. Kanzler Friedrich Merz müsse handeln. Schwesig sprach sich für einen Spritpreisdeckel nach Luxemburger Vorbild aus. "Es darf nicht sein, dass die Mineralölkonzerne ihre Gewinne immer mehr steigern, auf Kosten der Bevölkerungen und des Klein-, Mittelstands."

Unionsfraktionsvizechef Sepp Müller sagte der "Rheinischen Post", bei anhaltender Preisbelastung sollte man neu abwägen, welche Instrumente entlasten könnten. Entscheidend ‌sei aber, "nicht auf jede kurzfristige Marktbewegung mit Schnellschüssen zu reagieren, die am Ende ⁠wirkungslos verpuffen", sagte Müller. "Über geeignete Lösungen bin ich mit ⁠unserem Koalitionspartner und dem Bundeswirtschaftsministerium im Austausch."

Der Wirtschaftsrat der CDU sprach sich gegen weitere staatliche Eingriffe aus. "Immer neue Tankrabatte oder staatliche Preisdeckel sind (...) keine Lösung", sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger der Funke-Mediengruppe. Sollte der Wettbewerb an den Tankstellen nicht funktionieren, müsse das Bundeskartellamt handeln und seine Möglichkeiten ausschöpfen.

"Die hohe Belastung der Verbraucherinnen und Verbraucher haben wir sehr genau im Blick", sagte Behördenpräsident Andreas Mundt. Im Zuge des Nahost-Konflikts seien die Kraftstoffpreise in den ersten beiden Septemberwochen erneut deutlich gestiegen. Die bereits seit Mai laufenden Verfahren zur Preisbildung auf der Raffinerieebene betreibe man sehr intensiv. "Ob tatsächlich ein kartellrechtlich relevanter Missbrauch vorliegt, müssen diese Verfahren zeigen", betonte Mundt.

Die Europäische Zentralbank schaut mit Sorge auf die gestiegenen Energiepreise. Ob es mit der Zinserhöhung von voriger Woche getan sei, müsse sich zeigen, sagte EZB-Direktorin Isabel Schnabel. Die Preisanstiege bei Energie seien "ziemlich besorgniserregend".

Die diplomatischen ⁠Bemühungen zur Lösung der Krise im Nahen Osten erlitten derweil einen Rückschlag. Ein geplantes Treffen zwischen dem Iran und den Golfstaaten wurde verschoben, während Angriffe auf die wichtigsten Öltransportrouten der Region die Sorgen über Engpässe bei der Energieversorgung verstärkten.

(unter Mitarbeit von Reuters TV, Alexander Ratz, Tom Käckenhoff und Reinhard Becker; redigiert ‌von Thomas Seythal)