Trading-Chance Heizöl: Erholung als Chance

Good to know about: Heizöl

Heizöl dient in erster Linie als Brennstoff für private und gewerbliche Raumheizungen sowie zur Erzeugung von Prozesswärme in der Industrie. Dieser flüssige fossile Energieträger wird durch die Destillation von Erdöl gewonnen und gehört zur Gruppe der Mitteldestillate, was ihn chemisch eng mit Dieselkraftstoff verwandt macht.

Die Verfügbarkeit dieses Rohstoffs hängt direkt von den globalen Erdölförderern ab. Die größten Produzenten des Ausgangsmaterials sind die Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien und Russland, gefolgt von Ländern wie Kanada, Irak und China. Zu den Hauptimporteuren zählen vor allem energintensive Volkswirtschaften wie China, Indien sowie zahlreiche europäische Staaten, darunter Deutschland.

Der Preis wird von einem komplexen Gefüge aus Angebot, Nachfrage, Raffineriekapazitäten und geopolitischen Entwicklungen bestimmt. Da die Beschaffung weltweit auf US-Dollar lautet, spielt auch der Wechselkurs – beispielsweise das Verhältnis von Euro zu Dollar – eine entscheidende Rolle für Verbraucher im Euroraum. Darüber hinaus wirken sich globale Krisen, Beschlüsse der OPEC zur Förderquotenanpassung, transportbedingte Frachtkosten, saisonale Witterungseinflüsse und nationale Abgaben wie CO2-Steuern direkt auf die Endverbraucherpreise aus.

Der internationale Handel findet im Wesentlichen an spezialisierten Rohstoffbörsen statt. Für den europäischen Raum ist der Handelsplatz ICE Futures Europe in London maßgebend, wo der Rohstoff in Form von Futures-Kontrakten für Gasöl gehandelt wird. Ein Standardkontrakt an der ICE umfasst eine Menge von 100 Tonnen. Daneben gilt der Warenbörsenplatz ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) als zentraler physischer Spotmarkt in Europa.

Der weltweite jährliche Bedarf an Mitteldestillaten für Heizzwecke beläuft sich auf mehrere hundert Millionen Tonnen, wobei der Verbrauch stark vom regionalen Klima und der jeweiligen Infrastruktur abhängt. Im historischen Verlauf zeigt sich bei der Nachfrage eine klare Tendenz nach unten. Während in den vergangenen Jahrzehnten ein wesentlicher Teil der Gebäudebeheizung auf diesen Energieträger setzte, sinkt der Absatz in den Industrienationen seit Jahren stetig. Dieser Rückgang ist vor allem auf strengere Klimaschutzauflagen, verbesserte Gebäudedämmungen, den Einsatz effizienter Brennwerttechnik sowie den beschleunigten Umstieg auf erneuerbare Energien und Wärmepumpen zurückzuführen.

Was ist El Nino?

Das El-Niño-Phänomen ist eine weltweite Klimaanomalie, die ihren Ursprung im tropischen Pazifik hat und durch ein komplexes Zusammenspiel zwischen Ozean und Atmosphäre entsteht. Um das Phänomen zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf den Normalzustand: Im regulären Pazifikklima herrscht die sogenannte Walker-Zirkulation. Passatwinde wehen stetig von Ost nach West und schieben das von der Sonne erwärmte Oberflächenwasser an der Wasseroberfläche vor sich her nach Südostasien und Australien. Dadurch entsteht im westlichen Pazifik ein hoher Meeresspiegel mit warmem Wasser, während vor der Küste Südamerikas (Peru/Ecuador) kaltes, nährstoffreiches Tiefenwasser aufsteigt (Upwelling).

Bei einem El-Niño-Ereignis schwächen sich die Passatwinde jedoch drastisch ab oder kehren sich in extremen Fällen sogar um. Dadurch bricht die normale Walker-Zirkulation zusammen. Das im Westen angestaute warme Wasser strömt als gewaltige Hitzewelle zurück nach Osten an die südamerikanische Küste. Das Aufsteigen des kalten Tiefenwassers wird dort unterbunden, und das gesamte Zirkulationsmuster verlagert sich.

Diese Umkehr verändert das weltweite Wettergefüge mit weitreichendem Einfluss auf verschiedenen Kontinenten:

Südamerika (Westküste): Der ungewöhnlich warme Ozean führt zu starker Verdunstung und heftigen Regenfällen, die Dürreregionen in Überschwemmungs- und Schlammlawinengebiete verwandeln.Südostasien & Australien: Hier führt das fehlende warme Wasser zu extremer Trockenheit, Buschbränden und langanhaltenden Dürren.Nordamerika & Afrika: In vielen Teilen der USA führt El Niño zu milderen und feuchteren Wintern, während im südlichen Afrika meist Dürreperioden herrschen.

Diese klimatischen Verwerfungen wirken sich direkt auf die Rohstoffpreise und Wirtschaft aus. Durch den Ausfall des nährstoffreichen Tiefenwassers bricht vor Südamerika der Fischfang ein, was die Preise für Fischmehl und tierische Futtermittel steigen lässt. Extremwetter schädigt zudem die globale Landwirtschaft maßgeblich: Dürren in Asien und Südamerika reduzieren die Ernten von Agrarrohstoffen wie Kaffee, Kakao, Zucker, Reis und Palmöl, wodurch die Preise an den Rohstoffbörsen oft steil nach oben klettern.

El Niño tritt unregelmäßig etwa alle zwei bis sieben Jahre auf und hält meist zwischen 9 und 12 Monaten an. Das Gegenstück zu El Niño ist La Niña. Bei La Niña verstärken sich die normalen Passatwinde übermäßig stark. Das warme Wasser wird noch weiter nach Westen gedrückt, während vor der Küste Südamerikas extrem viel kaltes Tiefenwasser aufsteigt. La Niña bringt somit gegensätzliche Extreme mit sich: noch stärkere Starkregen in Südostasien und ausgeprägte Dürren an der Westküste Amerikas.

El Nino: Meist milde Winter

2026 ist ein El Nino Jahr, wie wir bereits in vorangegangenen Artikeln aus den letzten Wochen und Monaten thematisiert hatten. Das El Nino Phänomen kehrt die Wasser/Luft-Zirkulation im pazifischen Raum um. Das hat nicht nur enormen Einfluss auf die Getreide und Soft-Commodities, wo wir jüngst erhebliche Rallyes gesehen haben, sondern betrifft meist auch die Energie-Rohstoffe. So schwächelt der Erdgas-Preis in El Nino Zeiten meist, da ein Überangebot herrscht. Das Phänomen bedingt meist eher milde Winter in den USA, wodurch nicht nur der Erdgaspreis sinkt, sondern oft auch Rohöl und seine raffinierten Produkte in einen Abwärtssog geraten.

Rohöl-Rallye durch Krieg im Nahen Osten

Entgegen der typischen Saisonalität ziehen die Notierungen des schwarzen Goldes seit Tagen wieder massiv an und haben die 100-Dollar-Marke überschritten. Immer neue Eskalationen des Konflikts zwischen den USA und dem Iran (und seiner Verbündeter) verhindern bis dato eine nachhaltige Entspannung am Ölmarkt. Im Durchschnitt sinkt der Ölpreis der Sorte WTI (West Texas Intermediate) ab Juli bis Mitte Dezember. Nun bringen solche starken Preisbewegungen, wie wir sie im Rohöl sehen, in eng korrelierten Märkten häufig attraktive Chancen. Denn die anderen Märkte werden vom hauptsächlich betroffenen Markt mitgezogen. Doch deren fundamentale Situation ist mitunter gegenläufig, so dass man umso attraktivere Chancen bekommt. Denn sobald die akute Phase des „risk on“ abklingt, werden etwaige Ineffizienzen und Überbewertungen rasant abgebaut. Eine solche Entwicklung sehen wir potenziell für Heizöl. Denn, wie wir bereits eingangs erklärten, bringen El Nino Phasen mehrheitlich milde Winter in den Vereinigten Staaten. Das würde dann auf den Heizölpreis eher belastend wirken.

Quelle: www.market-bulls.com

Saisonalität von Heizöl

Wir schauen uns deshalb nun im nächsten Schritt der saisonalen Chart von Heizöl genauer an. Er zeigt im Wesentlichen die gleiche Tendenz, wie WTI Crude Oil. Der Unterschied: Bei Heizöl startet die akute Schwächephase auch generell ab der zweiten Oktoberhälfte, wenn die Lager endgültig für die Heizsaison befüllt sind und die Nachfrage deutlich zurückgeht. Für unsere aktuelle Trading-Chance favorisieren wir daher Heizöl auf der Short-Seite.

Quelle: www.market-bulls.com

Fazit

Heizöl wird derzeit vom Ölpreis und dem breit angelegten Aufschwung der Energiepreise mitgezogen. Wir sehen genau darin eine starke Chance für einen antizyklischen Short, der obendrein auch noch saisonal untermauert ist. Für diese Trading-Gelegenheit haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Mini Future Short Optionsschein auf Heizöl

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Mini Future Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis bei 7,40 und die K.O.-Schwelle bei 6,808 USD. Bei einem aktuellen Preis von 5,17 USD entspricht das einem Hebel von 2,34. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PM9HFM.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 4,45 USD

Mini Future Short Optionsschein auf Heizöl

Basiswert Heizöl WKN PM9HFM ISIN DE000PM9HFM6 Basispreis 7,40 USD K.O.-Schwelle 6,808 USD Typ Mini Future Laufzeit endlos Emittent BNP Paribas Hebel 2,34 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.