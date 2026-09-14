Trump fordert von Selenskyj Ende der Angriffe auf russische Diesel-Infrastruktur

Doonbeg/Irland, 13. ⁠Sep (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine aufgefordert, die Angriffe auf die russische Diesel-Infrastruktur einzustellen. Die Attacken würden einen weltweiten Kraftstoffmangel verursachen, sagte Trump am Sonntag bei einem Besuch des Golfturniers Irish Open in Irland. Präsident Wolodymyr Selenskyj müsse ‌die Zerstörung von Anlagen zur Dieselproduktion in Russland stoppen. Er habe mit Selenskyj darüber gesprochen. Es gebe genügend andere Ziele. Die weltweite Öl-Knappheit werde ⁠nicht durch ⁠die Lage im Nahen Osten verursacht, sondern durch die Entwicklungen in Russland und der Ukraine.

Die Ukraine attackiert seit Monaten verstärkt russische Ölraffinerien, um eine wichtige Einnahmequelle der Führung in Moskau zur Finanzierung ihres Angriffskriegs zu schwächen. Dies führte in Russland zu Einschränkungen bei der Kraftstoffproduktion und zu Engpässen an ‌den Tankstellen. Die Ukraine, deren eigene Energieinfrastruktur regelmäßig ‌von Russland angegriffen wird, betrachtet die Raffinerien als legitime militärische Ziele.

Die Ölpreise sind im Zuge des von den USA und Israel begonnenen Kriegs gegen den Iran massiv ⁠gestiegen. Hintergrund ist, dass der Iran als Reaktion auf die US-Angriffe die Straße ‌von Hormus am Persischen Golf weitgehend ⁠blockiert, die für die weltweite Ölversorgung von zentraler Bedeutung ist. Dadurch steht Trump vor den Zwischenwahlen zum Kongress im November unter Druck. Denn auch in den USA haben sich Benzin und Diesel kräftig verteuert. ‌So stieg der durchschnittliche Preis für ⁠eine Gallone Diesel (rund 3,8 Liter) am ⁠Donnerstag dem Marktbeobachter GasBuddy zufolge erstmals auf über sechs Dollar.

Gleichwohl behauptete Trump am Sonntag in Irland, die weltweite Öl-Knappheit werde nicht durch die Lage im Nahen Osten verursacht, sondern durch die Entwicklungen in Russland und der Ukraine. Die Ölpreis-Entwicklung spricht gegen diese Darstellung. Unmittelbar vor Beginn des Krieges Ende Februar kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte Brent am internationalen Markt noch rund 73 Dollar. In der vergangenen Woche war der Preis ⁠bis auf knapp 109 Dollar gestiegen.

(Bericht von Bo Erickson, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)