Trump: Moskau und Kiew wollen Angriffe auf Energie stoppen

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - Russland und die Ukraine wollen nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump auf Angriffe auf gegnerische Energieanlagen verzichten. Das teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit, ohne weitere Details zu nennen. Aus Moskau und Kiew lagen zunächst keine Bestätigungen vor./jcf/DP/jha

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