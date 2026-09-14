Trump spielt Bericht über Chinas Rolle bei Angriff auf US-Soldaten herunter

An Bord ⁠der Air Force One, 14. Sep (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat einen Medienbericht über eine mutmaßliche chinesische Verwicklung in einen tödlichen Angriff auf US-Soldaten in Jordanien heruntergespielt. ‌Er verglich die Spionage Chinas mit der der USA. "Sie tun das, was wir auch tun", sagte er ⁠an ⁠Bord der Air Force One vor Journalisten. "Wenn es heißt, China spioniere uns aus, sage ich: Das stimmt, und wir spionieren sie ebenfalls aus." Auf die Frage, ob er das Thema bei einem bevorstehenden ‌Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi ‌Jinping ansprechen werde, antwortete Trump nicht direkt.

Die Zeitung "Wall Street Journal" hatte unter Berufung auf nicht namentlich genannte US-Beamte ⁠berichtet, der Iran habe vor einem Angriff im Juli ‌von chinesischen Unternehmen Satellitenbilder ⁠eines Stützpunktes in Jordanien erhalten. Bei dem Angriff waren drei US-Soldaten getötet worden. Dem Bericht zufolge wurde Peking keine direkte Beteiligung vorgeworfen. Hintergrund ‌der Äußerungen Trumps ist ⁠ein für den 24. September ⁠geplantes Treffen mit Xi in den USA, das von chinesischer Seite jedoch noch nicht offiziell bestätigt wurde. Trump bekräftigte, er habe ein gutes Verhältnis zu Xi. "Ich denke, er hat angemessen gehandelt, und wir handeln ebenfalls angemessen", sagte der Präsident.

(Bericht von Bo Erickson und David Brunnstrom, bearbeitet von Sabrina ⁠Frangos. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)