Trump vor jubelnden Iren: Alle "haben genervt", nehme deshalb Whiskey-Zoll zurück
Doonbeg, 13. Sep (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat zum Abschluss seines Irland-Besuchs erklärt, den Zollsatz von zehn Prozent auf irischen Whiskey aufzuheben. Trump machte die Ankündigung am Sonntag vor einer Menge irischer Golf-Fans bei einem Turnier auf einem Golfplatz, der seiner Familie gehört. Der irische Regierungschef Micheal Martin und der irische Spitzen-Golfer Shane Lowry hätten ihn auf auf den Zoll angesprochen. "Und alle haben mich ständig damit genervt und gesagt: 'Würdest du mir einen Gefallen tun? Es ist so unfair, was da vor sich geht.'" Alle hätten ihn gebeten, den Zoll zurückzunehmen. "Und ich sagte im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika: Ich werde die Zölle auf irischen Whiskey aufheben", sagte Trump unter lautem Jubel der Menge.
Die Abgabe wird derzeit im Rahmen der Zölle auf alle Wein- und Spirituosenexporte der EU in die USA erhoben. Der Irische Whiskey-Verband (IWA) begrüßte die Ankündigung. "Nichts verdeutlicht die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Irland besser als irischer Whiskey", hieß es in einer Erklärung des IWA-Direktors Eoin O Caitin. Der Verband freue sich darauf, dass die Ankündigung vollständig umgesetzt werde.
(Bericht von Bo Erickson, geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)