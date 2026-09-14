Trump vor jubelnden Iren: Alle "haben genervt", nehme deshalb Whiskey-Zoll zurück

Doonbeg, ⁠13. Sep (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat zum Abschluss seines Irland-Besuchs erklärt, den Zollsatz von zehn Prozent auf irischen Whiskey aufzuheben. Trump machte die ‌Ankündigung am Sonntag vor einer Menge irischer Golf-Fans bei einem Turnier auf einem Golfplatz, der ⁠seiner Familie ⁠gehört. Der irische Regierungschef Micheal Martin und der irische Spitzen-Golfer Shane Lowry hätten ihn auf auf den Zoll angesprochen. "Und alle haben mich ständig damit genervt und gesagt: 'Würdest du ‌mir einen Gefallen tun? Es ‌ist so unfair, was da vor sich geht.'" Alle hätten ihn gebeten, den Zoll zurückzunehmen. "Und ich ⁠sagte im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika: ‌Ich werde die Zölle ⁠auf irischen Whiskey aufheben", sagte Trump unter lautem Jubel der Menge.

Die Abgabe wird derzeit im Rahmen der Zölle auf alle ‌Wein- und Spirituosenexporte ⁠der EU in die ⁠USA erhoben. Der Irische Whiskey-Verband (IWA) begrüßte die Ankündigung. "Nichts verdeutlicht die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Irland besser als irischer Whiskey", hieß es in einer Erklärung des IWA-Direktors Eoin O Caitin. Der Verband freue sich darauf, dass die Ankündigung vollständig umgesetzt werde.

(Bericht von ⁠Bo Erickson, geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)