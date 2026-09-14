Düsseldorf, ⁠14. Sep (Reuters) - Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper verkauft seine Beteiligung an der Gas-Pipeline Opal. Das Paket in Höhe von 20 Prozent ‌übernehme der Investor Hy24, teilte der größte deutsche Gaskonzern am Montag mit. Die ⁠Transaktion umfasse ⁠100 Prozent der Anteile an der Gesellschaft Lubmin-Brandov Assets, die 20 Prozent der Anteile an der Opal-Pipeline halte. Die restlichen 80 Prozent gehörten dem ‌Unternehmen GASCADE Gastransport. Die Transaktion ‌sei Teil der Auflagen der EU, die Uniper für die Verstaatlichung 2022 erfüllen ⁠müsse.

Hy24 will der Mitteilung zufolge den Aufbau ‌einer Wasserstoffwirtschaft vorantreiben. Opal ⁠sei einer der größten Transportkorridore Europas und erstrecke sich über eine Länge von rund 470 Kilometern von ‌Lubmin in Deutschland ⁠bis nach Brandov in ⁠Tschechien. Als Teil des deutschen Wasserstoff-Kernnetzes sei der nördliche Abschnitt der Opal Mitte Dezember 2025 umgestellt worden, der südliche Abschnitt solle bis Ende 2030 folgen.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)