US-Renditen knacken Fünf-Prozent-Marke erstmals seit 2023

Der Ausverkauf bei Anleihen geht weiter. In den USA haben die Umlaufrenditen von Bonds daher eine weitere Marke geknackt. Am Montag rentierten zehnjährige US-Anleihen erstmals seit 2023 mehr als fünf Prozent.

Diese Rendite hatten die Anleihen davor zuletzt kurz vor der Großen Finanzkrise abgeworfen. Würden Anleger nun diese Papiere kaufen, würden sie diese Rendite rechnerisch über zehn Jahre über Kuponzahlungen und die Rückzahlung des Nennbetrags erzielen.

Die Umlaufrenditen sind nicht mit den festgeschriebenen Zinszahlungen, den sogenannten Kupons, zu verwechseln. Handelt eine Anleihe am Markt unter ihrem Nennwert, erhöht sich die Rendite, da Investoren zum Laufzeitende immer den Nennbetrag zurückerhalten. Umgekehrt können die Renditen unter den Kupon-Zins fallen, wenn die Anleihe über ihrem Nennwert handelt. Umlaufrenditen und Kurse bewegen sich daher immer invers zueinander.

Auch bei deutschen Anleihen ging der Zinsanstieg weiter. Hier stieg die Umlaufrenditen für zehnjährige Anleihen mit 3,54 Prozent ebenfalls auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten. Der Euro-Bund-Future wiederum verlor rund 0,3 Prozent.

Rohölpreise treiben Zinsanstieg am Bondmarkt

Die Renditen haben zuletzt einen Höhenflug hingelegt. Die Verschärfung der Lage im Nahen Osten und die stark gestiegenen Rohölpreise treiben die Inflationserwartungen an. Am Freitag beruhigte sich die Lage bei den Ölpreisen nur vorübergehend. Am Montag legten die Ölpreise wieder merklich zu.

Das für heute geplante Außenministertreffen der Golfstaaten zur Straße von Hormus ist nach Angaben aus Teheran wegen der Eskalation im Jemen verschoben worden. "Saudi-Arabien hat darum gebeten, dass diese Sitzung nicht stattfindet", sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai in Teheran. Auf Nachfrage bestätigte er, dass die jüngsten Entwicklungen im Jemen dabei eine Rolle gespielt hätten. Einen Alternativtermin gibt es nicht. Die Verschiebung trieb die Ölpreise wieder nach oben.

Die steigenden Rohölpreise schüren die Erwartung auf Leitzinsanhebungen. So hat die Europäische Zentralbank (EZB) bereits in der vergangenen Woche die Zinsen erhöht.

Die Finanzmärkte schauen jetzt auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank an diesem Mittwoch. "Die US-Verbraucherpreise haben die Erwartung einer Anhebung der Leitzinsspanne durch die Fed an diesem Mittwoch gefestigt", schreiben die Experten der Dekabank. So wird auch an den Finanzmärkten mittlerweile eine Zinserhöhung ganz überwiegend erwartet. "Der Druck auf die Fed ist damit hoch - bliebe die Anhebung aus, leidet die Glaubwürdigkeit, was eine negative Marktreaktion nach sich zöge", schreibt die Dekabank.

(mit Material von dpa-AFX)