Vier Investmentbanken sollen BASF-Agrarsparte an die Börse bringen
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Der Chemieriese BASF treibt die Pläne für den milliardenschweren Börsengang seiner Agrarsparte im kommenden Jahr voran. Der Ludwigshafener Konzern hat vier Investmentbanken damit beauftragt, BASF Agricultural Solutions an die Frankfurter Börse zu begleiten, wie er am Montag mitteilte: Neben den US-Investmentbanken Citi, Goldman Sachs und JPMorgan ist auch die Deutsche Bank mit von der Partie.
Weiterlesen mit onvista Plus
Dein Vorsprung an der Börse
Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
- Trading-Setups & Investmentideen
- Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
7 Tage kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Finanzminister emfängt BankenchefBund: Commerzbank und Unicredit müssen gemeinsamen Weg findenheute, 11:05 Uhr · Reuters
Insidern zufolgeBund pocht bei Commerzbank-Übernahme auf deutsche Börsennotierung11. Sept. · Reuters
Plus-Analysen
Iran-Krieg wird wieder ProblemWie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?heute, 15:07 Uhr · onvista
Profi-Trader Martin gibt EinblickBörsenspiel Trader 2026: Warum ich nur auf diesen Trend setze11. Sept. · onvista