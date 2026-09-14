Vier Investmentbanken sollen BASF-Agrarsparte an die Börse bringen

Der Chemieriese BASF treibt die Pläne für den milliardenschweren Börsengang seiner Agrarsparte im kommenden Jahr voran. Der Ludwigshafener Konzern hat vier Investmentbanken damit beauftragt, BASF Agricultural Solutions an die ‌Frankfurter Börse zu begleiten, wie er am Montag mitteilte: Neben den US-Investmentbanken Citi, Goldman Sachs und JPMorgan ist auch ⁠die Deutsche ⁠Bank mit von der Partie.

Weiterlesen mit onvista Plus Dein Vorsprung an der Börse Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen. Alle Plus-Artikel im Web & App

Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte

Trading-Setups & Investmentideen

Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat 7 Tage kostenlos testen Du hast bereits ein Abo? Einloggen