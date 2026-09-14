Bewertung von 20 Milliarden Euro

Vier Investmentbanken sollen BASF-Agrarsparte an die Börse bringen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Palatinate Stock/Shutterstock.com
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Der Chemieriese BASF treibt die Pläne für den milliardenschweren Börsengang seiner Agrarsparte im kommenden Jahr voran. Der Ludwigshafener Konzern hat vier Investmentbanken damit beauftragt, BASF Agricultural Solutions an die ‌Frankfurter Börse zu begleiten, wie er am Montag mitteilte: Neben den US-Investmentbanken Citi, Goldman Sachs und JPMorgan ist auch ⁠die Deutsche ⁠Bank mit von der Partie.

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