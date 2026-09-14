Wadephul: Bundesregierung "wirklich sehr stabil"

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Berlin/Budapest, ⁠14. Sep (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat Spekulationen über eine Instabilität der Bundesregierung zurückgewiesen und die Unterstützung für Kanzler Friedrich ‌Merz hervorgehoben. Niemand übersehe das Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, sagte Wadephul am ⁠Montag ⁠am Rande eines Besuchs in Budapest. Zugleich betonte er, die Bundesregierung sei "wirklich sehr stabil". Man müsse die Themen, die die Menschen bewegten, ernst nehmen. ‌Er verwies in diesem ‌Zusammenhang auf das Ergebnis der Kommunalwahl in Niedersachsen am Sonntag, aus der CDU ⁠und SPD trotz Verlusten als stärkste Parteien ‌hervorgingen. Die AfD ⁠verdreifachte allerdings ihren Stimmenanteil.

Der Ausgang dieser Abstimmung zeige, "dass es sehr viel Unterstützung auch für die Regierungsparteien gegeben ‌hat", sagte Wadephul. ⁠Mit Blick auf die ⁠Diskussionen über Bundeskanzler Friedrich Merz betonte der Minister: "Diese Bundesregierung ist bereit, die Verantwortung wahrzunehmen, die sie hat. Sie ist entschlossen dazu." Und der Bundeskanzler könne sich jederzeit auf die Unterstützung der Regierungsfraktionen und seines Kabinetts ⁠verlassen.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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