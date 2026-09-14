WDH: Cewe will eigene Aktien zurückkaufen

(Bezug im letzten Satz klar gestellt)

OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe will eigene Aktien vom Markt zurückkaufen. Dabei gehe es um bis zu 150.000 Papiere im Umfang von bis zu 18 Millionen Euro, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Montagabend mit. Dies entspreche etwa zwei Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Rückkauf soll an diesem Dienstag beginnen und bis 16. April 2027 abgeschlossen sein. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten zunächst gut an: Die Cewe-Aktie gewann im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs gut zweieinhalb Prozent./stw/jha/