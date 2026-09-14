Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?
onvista · Uhr
Die Ölpreise ziehen erneut stark an. Die Leidtragenden sind Aktien. Wie weit Dax und S&P 500 kurzfristig fallen könnten und warum das mittelfristige Risiko größer bleibt, erfährst du hier.
Beinahe in Echtzeit sieht die Welt aktuell zu, wie die Rohöl-Versorgung im Nahen Osten zusammenbricht. Die Straße von Hormus ist seit den gescheiterten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran wieder dicht, wie Daten des Internationalen Währungsfonds (IWF) zeigen.
Weiterlesen mit onvista Plus
Dein Vorsprung an der Börse
Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
- Trading-Setups & Investmentideen
- Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
7 Tage kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Vorbörse 14.09.2026Dax vorbörslich im Minus - Öl-Sorgen aus Saudi-Arabienheute, 05:59 Uhr · onvista
Plus-Analysen
Profi-Trader Martin gibt EinblickBörsenspiel Trader 2026: Warum ich nur auf diesen Trend setze11. Sept. · onvista