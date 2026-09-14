Iran-Krieg wird wieder Problem

Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?

onvista · Uhr

Die Ölpreise ziehen erneut stark an. Die Leidtragenden sind Aktien. Wie weit Dax und S&P 500 kurzfristig fallen könnten und warum das mittelfristige Risiko größer bleibt, erfährst du hier.

Arbeiter auf einer Ölbohrplattform.
Quelle: Adobe.com/snapin
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Beinahe in Echtzeit sieht die Welt aktuell zu, wie die Rohöl-Versorgung im Nahen Osten zusammenbricht. Die Straße von Hormus ist seit den gescheiterten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran wieder dicht, wie Daten des Internationalen Währungsfonds (IWF) zeigen.

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