2G Energy: Rechenzentren warten auf Strom – dezentrale Gaskraftwerke werden zum Engpasslöser

Bei 2G Energy entsteht gerade eine völlig neue Story. Der Spezialist für dezentrale Gasmotorenkraftwerke profitiert nicht mehr nur von Biogas, Kraft-Wärme-Kopplung und der Energiewende. Der explosionsartige Strombedarf amerikanischer Rechenzentren macht On-Site-Power zu einem neuen Milliardenmarkt. Genau dafür liefert 2G eine schnell verfügbare Lösung und legt damit die Basis für eine Umsatzverdopplung auf 1 Mrd. Euro bis Dekadenende!

Texas zeigt, warum Rechenzentren eigene Kraftwerke brauchen Wie angespannt die Lage bei Netzanschlüssen in den USA geworden ist, zeigt Texas. Die Anschlussanfragen großer Stromverbraucher sind dort von 48 GW im Jahr 2023 auf mehr als 474 GW gestiegen. Zusammen mit weiteren Regionen der USA summieren sich entsprechende Anfragen inzwischen auf mehr als 700 GW. Texas hat neue Anschlüsse großer Rechenzentren deshalb vorübergehend ausgebremst und prüft, welche Projekte tatsächlich finanzierbar und realistisch sind.



Discount 50 2027/09: Basiswert 2G Energy DN4RBP Quelle: DZ BANK: Geld 15.09. 10:26:23, Brief 15.09. 10:26:23 41,77 EUR 41,91 EUR -0,57% Basiswertkurs: 53,75 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 10:02:13 Max Rendite 19,30% Discount in % 22,03% Abstand zum Cap in % -6,98% Max Rendite in % p.a. 18,80% p.a. Cap 50,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

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