Aktien New York: Weitere Verluste - Zinsentscheid wirft Schatten voraus

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt ist es am Dienstag zunächst überwiegend weiter nach unten gegangen. Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed blieben die Anleger vorsichtig.

Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,65 Prozent auf 52.082 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,17 Prozent auf 7.607 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab nur minimal nach auf 29.126 Punkte. Er war zu Wochenbeginn wegen der Sicherheitsdebatte über Künstliche Intelligenz (KI) stärker als die anderen Indizes unter Druck geraten.

Auf der dritten Zinssitzung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh dürfte dieser erstmals die Leitzinsen anheben. An den Finanzmärkten wird angesichts der hohen Inflation überwiegend eine Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Sie würde dann bei 3,75 bis 4,00 Prozent liegen. Die Spannung bleibt aber groß, da Warsh auf klare Signale für die Finanzmärkte verzichtet./gl/nas

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?gestern, 15:07 Uhr · onvista
Arbeiter auf einer Ölbohrplattform.
Dax Tagesrückblick 14.09.2026
Dax sinkt weiter ab - Gold rutscht unter 4.300 Dollargestern, 15:55 Uhr · onvista
Dax sinkt weiter ab - Gold rutscht unter 4.300 Dollar
Börse am Morgen 15.09.2026
Dax deutlich im Minus - Deutz fällt nach Kapitalerhöhungheute, 07:57 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Steigende Energieträger-Preise
Trump behauptet: Moskau und Kiew wollen Angriffe auf Energie stoppengestern, 16:47 Uhr · dpa-AFX
Trump behauptet: Moskau und Kiew wollen Angriffe auf Energie stoppen
Vorbörse 15.09.2026
Dax leicht im Minus erwartet - KI-Debatte belastet weiterhinheute, 06:01 Uhr · onvista
Dax leicht im Minus erwartet - KI-Debatte belastet weiterhin
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Mehrere Faktoren belasten
Bei Gold wird es erst schlimmer, bevor es besser wirdheute, 13:31 Uhr · onvista
Anlagestrategie
Wie du von Seitwärts-Märkten profitieren kannstheute, 10:15 Uhr · onvista
Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?gestern, 15:07 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen