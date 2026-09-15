ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für DHL auf 62 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Am kommenden Donnerstag dürfte der Kapitalmarkttag der Express-Sparte das Signal senden, dass das hervorragende zweite Quartal nicht bloß der Sonderkonjunktur durch die Nahost-Krise zu verdanken sei, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das wichtigste strategische Thema sei die Erweiterung des Angebots um zeitkritische, schwere Industrielieferungen wie beispielsweise Flugzeugteile oder Equipment für Rechenzentren, bei denen die Kunden Geschwindigkeit, Zollabfertigung und Nachverfolgbarkeit besonders honorierten./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 08:12 / CET

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Bank
Deutsche Post

Das könnte dich auch interessieren

Finanzminister emfängt Bankenchef
Bund: Commerzbank und Unicredit müssen gemeinsamen Weg findengestern, 11:05 Uhr · Reuters
Bund: Commerzbank und Unicredit müssen gemeinsamen Weg finden
Bewertung von 20 Milliarden Euro
Vier Investmentbanken sollen BASF-Agrarsparte an die Börse bringengestern, 13:36 Uhr · Reuters
Vier Investmentbanken sollen BASF-Agrarsparte an die Börse bringen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?gestern, 15:07 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Die KI könnte sich selbst ausbremsen13. Sept. · Acatis
Profi-Trader Martin gibt Einblick
Börsenspiel Trader 2026: Warum ich nur auf diesen Trend setze11. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen