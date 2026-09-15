ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Barclays auf 620 Pence - 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 610 auf 620 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Firmenkundengeschäft in Großbritannien befinde sich in einer der stärksten Wellen der vergangenen Jahre, schrieb Sheel Shah am Montag. Er rechnet mit einem mehrjährigen Kreditzyklus, der noch ganz am Anfang steht. Zudem sorgten KI-Rechenzentren für enormen Finanzierungsbedarf. Natwest ist der Favorit von Shah./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Finanzminister emfängt BankenchefBund: Commerzbank und Unicredit müssen gemeinsamen Weg findengestern, 11:05 Uhr · Reuters
Bewertung von 20 Milliarden EuroVier Investmentbanken sollen BASF-Agrarsparte an die Börse bringengestern, 13:36 Uhr · Reuters
Insidern zufolgeBund pocht bei Commerzbank-Übernahme auf deutsche Börsennotierung11. Sept. · Reuters
Europäische KapitalmärkteFusionsfantasie treibt Deutsche Börse und Euronext angestern, 09:06 Uhr · Reuters
Plus-Analysen
Iran-Krieg wird wieder ProblemWie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?gestern, 15:07 Uhr · onvista
Profi-Trader Martin gibt EinblickBörsenspiel Trader 2026: Warum ich nur auf diesen Trend setze11. Sept. · onvista