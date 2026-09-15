ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Schott Pharma mit 'Overweight' - Ziel 27,10 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Schott Pharma beim Kursziel von 27,10 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Spezialist für Aufbewahrung und Verabreichung injizierbarer Medikamente biete bis 2029 ein Ergebnissteigerungspotenzial von 14 Prozent per annum, schrieb Philip Omnou am Montag. Dabei profitierten die Mainzer von strukturellen Trends und ihrer führenden Marktposition./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 20:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST
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