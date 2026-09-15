ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Schott Pharma mit 'Overweight' - Ziel 27,10 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Schott Pharma beim Kursziel von 27,10 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Spezialist für Aufbewahrung und Verabreichung injizierbarer Medikamente biete bis 2029 ein Ergebnissteigerungspotenzial von 14 Prozent per annum, schrieb Philip Omnou am Montag. Dabei profitierten die Mainzer von strukturellen Trends und ihrer führenden Marktposition./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 20:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST

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