Mutmaßliche Sabotage bremst Zugverkehr in den Niederlanden aus

Amsterdam, ⁠15. Sep (Reuters) - Mutmaßliche Sabotage hat den Zugverkehr am Dienstag in weiten Teilen des Nordens und der Mitte der Niederlande beeinträchtigt. Unbekannte hatten ‌an rund 20 Stellen Rohre auf den Gleisen befestigt, wie der niederländische Schienennetzbetreiber ProRail ⁠mitteilte. ⁠Dies habe zu Störungen im gesamten Netz während des morgendlichen Berufsverkehrs geführt. Auch mehrere Bahnübergänge hätten geschlossen bleiben müssen, was zudem den Straßenverkehr behindert habe. "Zum jetzigen ‌Zeitpunkt sieht es nach einer ‌vorsätzlichen Störung des Zugbetriebs durch menschliches Handeln aus", erklärte ProRail.

Auf Aufnahmen des niederländischen Fernsehsenders ⁠NOS war zu sehen, wie lange, dünne Rohre ‌von den Schienen ⁠entfernt wurden. Mitarbeiter des Schienennetzbetreibers haben nach dessen Angaben mit den Räumarbeiten begonnen, um die Sicherheit auf den Strecken ‌wiederherzustellen. Wer für ⁠die Vorfälle verantwortlich sei ⁠und welches Motiv dahinterstecke, sei noch unklar. Auch wann der Zugbetrieb wieder normal aufgenommen werden könne, blieb zunächst offen. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen.

(Bericht von Charlotte Van Campenhout, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)