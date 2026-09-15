Bayer fordert US-Richter zur Annahme von Milliardenvergleich auf
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Vor einem US-Gericht in Missouri hat die Anhörung zum Milliardenvergleich im Fall „Roundup“ begonnen. Bayer drängt auf die finale Genehmigung des 7,25-Milliarden-Dollar-Deals, um Zehntausende Glyphosat-Klagen beizulegen.
(Reuters) - Im US-Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Roundup hat sich das zuständige Gericht im Bundesstaat Missouri am Montag mit dem vorgeschlagenen Sammelvergleich von Bayer befasst. Die Bayer-Tochter Monsanto forderte dabei den Richter auf, den vorgeschlagenen Vergleich in Höhe von 7,25 Milliarden Dollar zu genehmigen.
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