Bei Gold wird es erst schlimmer, bevor es besser wird

Neben Aktieninvestoren spüren auch Gold-Fans derzeit den Druck von der Zinsseite. Das Edelmetall war im August gerade erst aus einem langen Seitwärtstrend ausgebrochen und zwischenzeitlich bis auf 4.697 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) gestiegen.

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