Mehrere Faktoren belasten

Bei Gold wird es erst schlimmer, bevor es besser wird

onvista · Uhr

Gold gilt als Krisenwährung und Inflationsschutz, doch der Preis fiel zuletzt merklich. Wir analysieren, was den Kurs belastet und wie weit es noch abwärts gehen kann.

Goldmünzen und -barren sind zu sehen.
Quelle: Adobe.com/Björn Wylezich
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Neben Aktieninvestoren spüren auch Gold-Fans derzeit den Druck von der Zinsseite. Das Edelmetall war im August gerade erst aus einem langen Seitwärtstrend ausgebrochen und zwischenzeitlich bis auf 4.697 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) gestiegen.

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