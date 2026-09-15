Bei Gold wird es erst schlimmer, bevor es besser wird
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Gold gilt als Krisenwährung und Inflationsschutz, doch der Preis fiel zuletzt merklich. Wir analysieren, was den Kurs belastet und wie weit es noch abwärts gehen kann.
Neben Aktieninvestoren spüren auch Gold-Fans derzeit den Druck von der Zinsseite. Das Edelmetall war im August gerade erst aus einem langen Seitwärtstrend ausgebrochen und zwischenzeitlich bis auf 4.697 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) gestiegen.
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