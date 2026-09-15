Bericht: Credit Agricole gegen Verkauf von Banco BPM an Monte Paschi

Rom, 15. ⁠Sep (Reuters) - Der größte Aktionär der italienischen Banco BPM stemmt sich einem Zeitungsbericht zufolge gegen einen Verkauf des Instituts an den größeren Rivalen Monte dei Paschi. Die französische Großbank ‌Credit Agricole, die 29,3 Prozent an BPM hält, betrachte die Übernahmeofferte von Monte dei Paschi als unattraktiv und ⁠bezweifle, ob ⁠sie wertschaffend für die Aktionäre sei, berichtete die Tageszeitung "La Stampa" am Dienstag. Das habe Credit Agricole vor wenigen Tagen in einem Gespräch mit Monte-dei-Paschi-Chef Luigi Lovaglio klargemacht, hieß es in dem Bericht. Die Franzosen würden ‌lieber ihre eigene Italien-Tochter mit BPM ‌zusammenführen.

Lovaglio hatte im August parallele Übernahmeangebote für die Banco BPM mit Sitz in Mailand und Verona sowie für die ⁠Banca Generali angekündigt. Sie sind Teil seiner Verteidigungsstrategie gegen eine ‌feindliche Übernahme der Bank durch ⁠den italienischen Marktführer Intesa SanPaolo. Voraussetzung für die beiden Offerten ist aber, dass Lovaglio die eigenen Aktionäre für seinen Plan gewinnen kann. Sie stimmen ‌am 29. Oktober darüber ab.

Monte ⁠dei Paschi und Credit Agricole ⁠wollten sich zu dem Bericht nicht äußern. Die Franzosen hatten aber schon im Vorfeld klargemacht, dass sie nichts von einer "Fusion unter Gleichen" halten, über die Monte dei Paschi und BPM verhandelt hatten - letztlich ohne Ergebnis. Für Credit Agricole ist Italien der zweitgrößte Markt.

(Bericht von Francesca PiscioneriGeschrieben von Alexander Hübner, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)