Broadcom hält Ausblick, Apple mit Siri AI, Bitcoin & Clarity Act

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Broadcom – hält der KI-Ausblick trotz neuer Zweifel?

Nach der jüngsten Verunsicherung rund um das Tempo der KI-Entwicklung stellt sich Broadcom gegen die Sorgen des Marktes. Wir schauen darauf, warum Hock Tan an den langfristigen Zielen festhält, welche Rolle Anthropic inzwischen spielt und wie belastbar die Nachfrage nach KI-Infrastruktur wirklich ist.

Apple – Siri AI soll den Rückstand verkürzen

Apple bringt die neue Siri-Version endlich an den Start. Der Assistent soll persönlicher, dialogorientierter und deutlich stärker mit Apps und Nutzerdaten verzahnt sein. Wir ordnen ein, wie groß der technologische Sprung tatsächlich ist und ob Siri AI der Apple-KI-Story neuen Schwung geben kann.

Bitcoin – Clarity Act wird zum Stimmungstest

Die Chancen auf einen schnellen regulatorischen Fortschritt in den USA sind zuletzt wieder gesunken. Gleichzeitig reagiert Bitcoin empfindlich auf jede neue Bewegung in Washington. Wir schauen darauf, wie festgefahren die Verhandlungen wirklich sind und warum der Clarity Act kurzfristig so wichtig für die Stimmung am Kryptomarkt ist.