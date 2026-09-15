Chef der österreichischen Kryptobörse Bitpanda geht zu Erste Group

(Stellt ⁠in der Überschrift und im ersten Satz des zweiten Absatzes klar, dass der Wechsel zum Konzern Erste Group erfolgt, nicht zur österreichischen Tochter Erste Bank)

Frankfurt, ‌15. Sep (Reuters) - Die österreichische Kryptowährungsbörse Bitpanda steht vor einem Führungswechsel. Der bisherige Chef Lukas Enzersdorfer-Konrad ⁠werde das ⁠Unternehmen im ersten Quartal 2027 verlassen, teilte die Handelsplattform am Dienstag mit. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, übernehme Mitgründer und Chefentwickler Christian Trummer das Amt des Co-Vorstandsvorsitzenden, während der ‌Verwaltungsrat nach einem Nachfolger für ‌Enzersdorfer-Konrad suche.

Der scheidende Bitpanda-Manager wechselt den Angaben zufolge zur Erste Group. Dort solle er das Angebot für ⁠Investitionen in digitale Vermögenswerte ausweiten, teilte das österreichische ‌Geldhaus mit. Er habe ⁠nicht aktiv nach einer neuen Stelle gesucht, betonte Enzersdorfer-Konrad in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Er habe dieses Angebot aber nicht ‌ausschlagen können.

Über Bitpanda ⁠können Anleger Kryptowährungen, Aktien und ⁠Edelmetalle handeln. Die Plattform hat nach eigenen Angaben sieben Millionen registrierte Nutzer. Sie besitzt eine deutsche Lizenz für den Kryptohandel und arbeitet unter anderem mit der Onlinebank N26 zusammen.

(Bericht von Tom Sims, geschrieben von Hakan Ersen. Redigiert von Ralf Banser und Sabine Wollrab. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)