Dänemark: Russische Fregatte beschießt Hubschrauber mit Leuchtmunition

Kopenhagen, 15. ⁠Sep (Reuters) - Eine russische Fregatte hat in internationalen Gewässern zwei Leuchtraketen auf einen dänischen Militärhubschrauber abgefeuert. Eine der Leuchtraketen verfehlte die Maschine knapp, wie das dänische Militär am späten Montagabend mitteilte. Der ‌Hubschrauber vom Typ Fennec befand sich am Montag vor Dänemark auf einem Routineflug, um das russische Kriegsschiff zu fotografieren. Die dänische ⁠Regierung reagierte ⁠mit scharfer Kritik auf den Vorfall. Außenminister Lars Lokke Rasmussen bestellte den russischen Botschafter ein. Eine Stellungnahme der russischen Botschaft lag zunächst nicht vor.

Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bezeichnete den Vorfall als ernst, aber nicht überraschend. Dies sei Teil eines Verhaltensmusters, mit ‌dem ein zunehmend aggressives Russland seine ‌hybride Kriegsführung gegen Europa verschärfe und die Nato teste. "Unsere Antwort darauf lautet, enger zusammenzustehen und die Verteidigung Dänemarks und Europas zu stärken", ⁠erklärte Frederiksen. Rasmussen nannte den Vorfall "inakzeptabel", da er Menschenleben hätte gefährden ‌können. "Dänemark arbeitet daran, dass alle ⁠Schiffe die dänischen Gewässer friedlich passieren können, aber Russland verschiebt allmählich die Grenzen des Akzeptablen", teilte der Außenminister mit.

Die Ostseeregion befindet sich seit Beginn der russischen Invasion ‌in der Ukraine im Februar ⁠2022 in erhöhter Alarmbereitschaft. Es ⁠kam seither wiederholt zu Beschädigungen von Gaspipelines und Unterseedatenkabeln sowie zu Luftraumverletzungen und Drohnensichtungen, was die Spannungen zwischen Russland und dem Westen verschärft hat. Die dänischen Meerengen sind die wichtigste Seeroute von und zur Ostsee für die Handels- und Militärschifffahrt. Sie sind zudem eine Hauptverkehrsader für weltweite Öllieferungen, einschließlich der Transporte der sogenannten russischen Schattenflotte zur Umgehung westlicher ⁠Sanktionen.

(Bericht von Stine Jacobsen und Soren JeppesenBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)