Dänemark: Russische Fregatte feuert Leuchtkugeln auf Militärhubschrauber

Reuters · Uhr
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Kopenhagen, 15. Sep (Reuters) - Eine russische Fregatte hat am Montag in internationalen Gewässern ‌vor der dänischen Küste nach Angaben aus Kopenhagen zwei Leuchtkugeln auf ⁠einen ⁠dänischen Militärhubschrauber abgefeuert. Die Geschosse hätten den Helikopter knapp verfehlt, teilte das Militär des Nato-Landes am Dienstag mit. Der Hubschrauber sei ‌auf einem Routineeinsatz ‌gewesen, um die russische Fregatte zu fotografieren. Bei der Leuchtmunition handele es ⁠sich um Pyrotechnik, die auf See ‌üblicherweise als ⁠Warnsignal genutzt werde, hieß es in der Mitteilung weiter. Wegen des Vorfalls will Dänemark den ‌russischen Botschafter ⁠einbestellen. Dies kündigte Verteidigungsminister ⁠Jeppe Bruus im dänischen Sender TV2 an. Eine russische Stellungnahme zunächst nicht vor.

(Bericht von Terje Solsvik, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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