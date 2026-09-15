Dax-Anleger weiter auf dem Rückzug

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Frankfurt, ⁠15. Sep (Reuters) - Nach dem schwachen Wochenauftakt gibt der Dax weiter nach. Der deutsche Leitindex fällt zur Eröffnung am Dienstag um ‌0,3 Prozent auf 25.357 Punkte. "Der Ölpreis bleibt hartnäckig hoch", kommentierte Jürgen Molnar, Stratege beim ⁠Broker ⁠RoboMarkets. Der Preis für Brent-Rohöl zog um zwei Prozent auf fast 108 Dollar je Fass an. "Gleichzeitig hat die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen die Marke von fünf ‌Prozent erreicht. Das ist ‌Gift für Aktien."

Bei den Einzelwerten gehörte Bayer mit einem Kursplus von rund einem Prozent ⁠zu den stärksten Dax-Werten. Im US-Rechtsstreit um ‌den Unkrautvernichter Roundup hatte ⁠sich das zuständige Gericht im Bundesstaat Missouri am Montag mit dem vorgeschlagenen Sammelvergleich von Bayer befasst. Die Bayer-Tochter ‌Monsanto forderte ⁠dabei den Richter auf, ⁠den vorgeschlagenen Vergleich in Höhe von 7,25 Milliarden Dollar zu genehmigen. Schlusslicht im Dax war die Deutsche Bank mit einem Kursverlust von mehr als drei Prozent.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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