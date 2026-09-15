Dax leicht im Minus erwartet - KI-Debatte belastet weiterhin
Die neu aufgeflammten KI-Bedenken und der hohe Ölpreis bleiben wohl auch am Dienstag eine Bürde für die Börsen. Davon getrübt dürfte auch der Dax nochmals etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 25.395 Punkte.
Er navigiert damit weiterhin auf seinem niedrigsten Niveau seit Ende Juli - und in der Nähe der 100-Tage-Linie, die aktuell bei 25.230 Zählern verläuft. Darunter würde dann schon die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten ins Blickfeld rücken.
USA: Verluste
Eine moderate Entspannung bei den Ölpreisen hat den US-Börsen am Montag etwas geholfen. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor letztlich noch 0,8 Prozent auf 29.127 Punkte. Ihn belastete weiter die Sicherheitsdebatte über Künstliche Intelligenz (KI), welche vor allem die Halbleitertitel nach unten zog.
Der marktbreite S&P 500 dämmte mit 7.620 Punkten sein Minus auf 0,5 Prozent ein. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es nach zeitweisen Gewinnen um 0,3 Prozent auf 52.421 Punkte nach unten.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Dow Jones
|52.421
|- 0,29 Prozent
|S&P 500
|7.620
|- 0,48 Prozent
|Nasdaq 100
|29.127
|- 0,82 Prozent
Asien: Verluste
In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag wegen der weiter hohen Ölpreise und der Diskussion über die Nachhaltigkeit des KI-Booms weiter nachgegeben. Die Abschläge in China, Hongkong und Japan hielten sich aber in Grenzen.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|63.518
|+ 0,04 Prozent
|Hang Seng
|24.772
|- 0,58 Prozent
|CSI 300
|4.469
|- 0,25 Prozent
|Kospi
|6.589
|- 1,42 Prozent
Renten
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|120,14
|- 0,12 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|3,53
|+ 0,001 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|5,02
|+ 0,055 Prozentpunkte
Devisen
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1535
|- 0,12 Prozent
|Dollar in Yen
|154,87
|+ 0,34 Prozent
|Euro in Yen
|178,63
|+ 0,21 Prozent
Rohöl
Umstufungen von Aktien
- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 15 (18) EUR - 'NEUTRAL'
- JPMORGAN STARTET SCHOTT PHARMA MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 27,10 EUR
- MORGAN STANLEY SENKT EVONIK AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 18 EUR
(mit Material von dpa-AFX)
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