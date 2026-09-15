Dax leicht im Minus erwartet - KI-Debatte belastet weiterhin

Die neu aufgeflammten KI-Bedenken und der hohe Ölpreis bleiben wohl auch am Dienstag eine Bürde für die Börsen. Davon getrübt dürfte auch der Dax nochmals etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 25.395 Punkte.

Er navigiert damit weiterhin auf seinem niedrigsten Niveau seit Ende Juli - und in der Nähe der 100-Tage-Linie, die aktuell bei 25.230 Zählern verläuft. Darunter würde dann schon die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten ins Blickfeld rücken.

USA: Verluste

Eine moderate Entspannung bei den Ölpreisen hat den US-Börsen am Montag etwas geholfen. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor letztlich noch 0,8 Prozent auf 29.127 Punkte. Ihn belastete weiter die Sicherheitsdebatte über Künstliche Intelligenz (KI), welche vor allem die Halbleitertitel nach unten zog.

Der marktbreite S&P 500 dämmte mit 7.620 Punkten sein Minus auf 0,5 Prozent ein. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es nach zeitweisen Gewinnen um 0,3 Prozent auf 52.421 Punkte nach unten.

Asien: Verluste

In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag wegen der weiter hohen Ölpreise und der Diskussion über die Nachhaltigkeit des KI-Booms weiter nachgegeben. Die Abschläge in China, Hongkong und Japan hielten sich aber in Grenzen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 63.518 + 0,04 Prozent Hang Seng 24.772 - 0,58 Prozent CSI 300 4.469 - 0,25 Prozent Kospi 6.589 - 1,42 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 120,14 - 0,12 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,53 + 0,001 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 5,02 + 0,055 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 107,44 Dollar + 1,76 Dollar WTI 103,30 Dollar + 1,91 Dollar

Umstufungen von Aktien

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 15 (18) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN STARTET SCHOTT PHARMA MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 27,10 EUR

- MORGAN STANLEY SENKT EVONIK AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 18 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

Kennst du schon die Abo-Angebote von onvista? Mit unseren Premium-Services bist du an der Börse immer einen Schritt voraus.