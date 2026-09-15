DAX® - Marktbreite trübt sich weiter ein

Gestern hatten wir an dieser Stelle die Anzahl neuer 52-Wochen-Tiefs für alle an der NYSE notierten Papiere diskutiert. Die Anzahl neuer Jahrestiefs erreichte in der vergangenen Woche ein sehr hohes Niveau. Auch gestern standen 261 neuen Jahrestiefs lediglich 51 neue Hochs gegenüber. Damit lag die Anzahl neuer Tiefs im September an jedem einzelnen Handelstag oberhalb der Anzahl neuer 52-Wochen-Hochs. Ein anderes Maß für die grundsätzliche Marktverfassung stellt der Prozentsatz an Einzeltiteln dar, die oberhalb der 50-Tage-Linie notieren. Für den Nasdaq-100® erfüllen „nur“ noch 40 % der Einzelaktien dieses Kriterium. Charttechnisch musste der DAX® zu Wochenbeginn ein neues Verlaufstief (23.326 Punkte) hinnehmen. Damit steht die Haltezone bei 25.500/25.400 Punkten weiterhin zur Disposition. Ein endgültiger Bruch dieser Bastion dürfte ein Schließen der Kurslücke von Ende Juli bei 25.303/25.100 Punkten nach sich ziehen. Um das derzeit etwas fragilere Chartbild zu verbessern, müssten die deutschen Standardwerte zumindest die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.738 Punkte) zurückerobern.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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