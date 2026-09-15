Dax niedriger erwartet - Ölpreise bleiben im Fokus

Frankfurt, 15. ⁠Sep (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Zum Wochenanfang hatten hohe Ölpreise und neue Sorgen um ‌die Sicherheit von Künstlicher Intelligenz (KI) den deutschen Leitindex um 0,5 Prozent auf 25.440 Punkte gedrückt. Die Unsicherheit um ⁠die weitere ⁠KI-Entwicklung hatte auch die Wall Street belastet. Anleger haben weiter die Lage im Nahen Osten und die Energiepreise im Blick. Zunehmend rückt auch die erwartete geldpolitische Straffung der US-Notenbank Fed um einen Viertelprozentpunkt an ‌diesem Mittwoch in den Fokus.

• Auf ‌Konjunkturseite steht der ZEW-Index an. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass das vom Mannheimer Forschungsinstitut ZEW erhobene Barometer trotz steigender ⁠Energiepreise im September den fünften Monat in Folge zulegen ‌wird, und zwar auf 40 ⁠Zähler von zuvor 34,2 Punkten.

• In China legte die Industrieproduktion im August überraschend stark um 5,2 Prozent zu. Der schleppende Konsum und ein sich ‌verschärfender Investitionsrückgang verstärkten aber ⁠die Besorgnis über zunehmende wirtschaftliche ⁠Ungleichgewichte.

• Auf Unternehmensseite steht Bayer im Fokus. Im US-Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Roundup hat sich das zuständige Gericht im Bundesstaat Missouri am Montag mit dem vorgeschlagenen Sammelvergleich von Bayer befasst.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 25.440,81

EuroStoxx50 6.260,38

EuroStoxx50-Future 6.260,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 52.421,20 -0,3%

Nasdaq

S&P 500 7.619,98 -0,5%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 63.376,06 -0,2%

Shanghai 3.881,41 -0,1%

Hang Seng 24.859,45 -0,2%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)