Dax stagniert vor Zinssitzung - Rüstungs-Aktien ziehen an

Der Dax hat sich am Dienstag nach einem schwächeren Wochenauftakt nur wenig bewegt und stagnierte so letztlich vor der Zinssitzung der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte. Eine leichte Entspannung bei den Ölpreisen und bei den Anleiherenditen stützte am Dienstag die Kurse, sodass die wichtigsten Indizes letztlich kaum verändert schlossen.

Für eine gewisse Beruhigung sorgte zudem die Ankündigung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), angesichts der hohen Spritpreise für Entlastungen zu sorgen. Merz sagte beim Unternehmertag des Handelsverbands BGA, er gehe davon aus, "dass wir handeln müssen".

Der Leitindex Dax war im frühen Handel zunächst um mehr als ein Prozent auf das niedrigste Niveau seit mehr als sieben Wochen gefallen, bevor er sich deutlich erholte. Am Ende stand noch ein Minus von 0,15 Prozent auf 25.402 Punkte zu Buche. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,25 Prozent auf 31.135 Zähler zu.

Vor den mit Spannung erwarteten Ergebnissen der Fed-Notenbanksitzung am Mittwoch ließen Anleger am deutschen Aktienmarkt nichts anbrennen, schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst des Handelshauses CapTrader. Der Dax hänge nach wie vor am Tropf des Ölpreises. Die Anleger bleiben Emden zufolge "in einem Dreieck aus hohen Energiepreisen, der Sorge vor einer restriktiven Geldpolitik und geopolitischen Risiken gefangen". Der September mache seinem Ruf als schwieriger Börsenmonat nach wie vor alle Ehre.

Rüstungswerte und Stahl-Aktien gefragt

In einem von Zurückhaltung geprägten Marktumfeld zählten Rüstungswerte zu den klaren Gewinnern. Als Antrieb erwiesen sich unter anderem Lieferengpässe in den USA und ein Bericht, wonach Japan seine Verteidigungsausgaben auf Druck der USA von knapp zwei auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöhen könnte. Die Papiere von Rheinmetall stiegen an der Dax-Spitze um 3,1 Prozent. TKMS legten um 1,9 Prozent zu.

Aktien aus der europäischen Stahlbranche zogen wegen Nachrichten aus China an. Die Aktien von Salzgitter setzten sich mit plus 5,8 Prozent an die Spitze im MDax, noch weit vor Thyssenkrupp mit plus 1,1 Prozent. Aus einer Mitteilung des chinesischen Stahlverbands auf der Plattform WeChat geht laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hervor, dass führende chinesische Stahlhersteller gemeinsam zu strengeren Produktionsbeschränkungen und einem Abbau der Lagerbestände aufgerufen haben. Börsianer versprechen sich davon auch international etwas Entlastung beim Preisdruck aus China, was positiv sei für die Stahlpreise am Weltmarkt.

Der Chemiesektor setzte seine Talfahrt der vergangenen zwei Wochen nach kritischen Analystenkommentaren fort. JPMorgan reduzierte das Kursziel für Lanxess wegen drohenden Gegenwinds von der Energiekostenseite. Für Evonik stufte Lisa De Neve von Morgan Stanley ihr Votum von "Overweight" auf "Equal-weight" ab. Die Lanxess-Papiere fielen auf den tiefsten Stand seit März und büßten zuletzt 2,4 Prozent ein. Der Evonik-Kurs fiel um 2,8 Prozent. Die Titel von BASF und Brenntag sanken nur leicht ab.

Cewe kauft Aktien zurück, Deutz gibt mehr Anteile raus

Die Titel der Deutschen Bank wurden von schlechten US-Vorgaben belastet und verloren 2,1 Prozent. Als Belastung für die tags zuvor deutlich gefallenen US-Bankenkurse galten Aussagen des Chefs der Bank of America, Brian Moynihan. Der Manager erwartet, dass die Handelserträge im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres "relativ unverändert" bleiben dürften. Am Markt hieß es, dies impliziere eine unerwartete Unterbrechung des Aufschwungs aus der ersten Jahreshälfte.

Die Aktien von Schott Pharma legten um rund zwei Prozent zu. Die US-Bank JPMorgan nahm die Bewertung des Pharmaindustrie-Zulieferers mit "Overweight" und einem Kursziel von 27,10 Euro auf und lobte das Ergebnissteigerungspotenzial des Unternehmens.

Der Fotodienstleister Cewe will bis zu 150.000 eigene Aktien im Umfang von bis zu 18 Millionen Euro vom Markt zurückkaufen. Dies entspreche etwa zwei Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Anfängliche Gewinne schmolzen jedoch dahin, zum Handelsschluss notierte die Aktie moderat schwächer.

Deutz besorgte sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld. Die Ausgabe von gut 15,26 Millionen neuen Aktien ergab einen Bruttoemissionserlös von rund 179 Millionen Euro, wie der Motorenbauer am Dienstag mitteilte. Die Konzernführung will mit den Einnahmen die finanzielle Flexibilität mit Blick auf künftige Wachstumschancen stärken. Der Aktienkurs fiel um 2,9 Prozent.

Gold stabilisiert sich

Nach seiner gestrigen Schwäche bewegte sich der Euro am Dienstag kaum. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1545 Dollar. Der Euro bewegte sich im Tagesverlauf in einer engen Bandbreite. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1539 (Montag: 1,1551) Dollar fest.

Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Anleihemarkt kaum. Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im September nur minimal verbessert. Volkswirte hatten im Schnitt einen deutlicheren Anstieg erwartet. "Allerdings dürften sich die jüngsten Anstiege der Öl- und Gaspreise noch nicht vollständig in den Umfrageergebnissen widerspiegeln", schreibt Deutsche-Bank-Volkswirt Marc Schattenberg. "Nachdem sich die deutsche Konjunktur in der ersten Jahreshälfte überraschend robust zeigte, könnten diese Gegenwinde die Erholung im dritten Quartal zunächst ausbremsen."

Der Preis für Gold hat sich im Handelsverlauf stabilisiert, konnte leichte Zugewinne aber nicht halten. Zum Handelsschluss in Frankfurt notierte der Preis minimale 0,05 Prozent tiefer bei 4.286 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Wie bei Aktien auch bleiben die Zins- und Inflationserwartungen aktuell ein zentraler Treiber für das Edelmetall, weshalb die morgige Fed-Sitzung neue Impulse liefern könnte.

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(mit Material von dpa-AFX)